Как добраться до Лампанга на самолёте
В Лампанге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lampang Airport» вам не избежать
Список аэропортов Лампанга
- Лампанг LPTLampang Airport
Самые дешёвые билеты в Лампанг из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|24.12.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|3 744
|1ч 35м
|15.11.2020
|из 🇹🇭Кхонкэн
|5 988
|26ч 50м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇹🇭Накхонситхаммарата
|7 323
|25ч 25м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇹🇭Хатъяя
|7 560
|24ч 30м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇹🇭Пхитсанулка
|8 584
|25ч 20м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇹🇭Паттайи
|11 976
|42ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇭Сукхотхая
|12 152
|23ч 35м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Лампанга
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лампанга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Пхитсанулок, Трат, Убонратчатхани и Паттайя
- 16.10.202019.10.2020
- 05.12.202007.12.2020
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