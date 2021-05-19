Всё о Лампхуне

Полезная информация о Лампхуне

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Местное время в Лампхуне
12:1452
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаЛампхун
По-английскиLamphun
Столица регионаЛампхун является столицей региона
Население города43 196 чел.
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота296 м. от уровня моря

Где находится Лампхун на карте

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