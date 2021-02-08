Как добраться до Мае Сот на самолёте
В Мае Сот 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mae Sot Airport» вам не избежать
Список аэропортов Мае Сот
- Мае Сот MAQMae Sot Airport
Самые дешёвые билеты в Мае Сот из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.02.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|4 863
|11ч 5м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇹🇭Кхонкэн
|8 912
|23ч 55м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇹🇭Удонтхани
|8 986
|8ч 20м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇹🇭Чиангмая
|9 201
|10ч 45м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇹🇭Чианграя
|9 535
|20ч 5м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇹🇭Ройета
|12 416
|13ч 20м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Мае Сот
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Мае Сот, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кхонкэн и Убонратчатхани
- 07.12.202013.12.2020
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