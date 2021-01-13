Как добраться до Мэхонгсона на самолёте
В Мэхонгсоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mae Hong Son Airport» вам не избежать
Список аэропортов Мэхонгсона
- Мэхонгсон HGNMae Hong Son Airport
Самые дешёвые билеты в Мэхонгсон из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.01.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|5 095
|1ч 55м
|31.12.2020
|из 🇹🇭Чиангмая
|10 332
|16ч 30м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇹🇭Лампанга
|10 902
|5ч (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|52 713
|34ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
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