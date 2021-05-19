Всё о Накхонпатхоме

Полезная информация о Накхонпатхоме

Что нужно знать о Накхонпатхоме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Накхонпатхоме
12:1503
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаНакхонпатхом
По-английскиNakhon Pathom
Столица регионаНакхонпатхом является столицей региона
Население города117 927 чел.
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота11 м. от уровня моря

Где находится Накхонпатхом на карте