Полезная информация о Накхонпатхоме
Что нужно знать о Накхонпатхоме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Накхонпатхоме
12:1503
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Накхонпатхом
|По-английски
|Nakhon Pathom
|Столица региона
|Накхонпатхом является столицей региона
|Население города
|117 927 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|11 м. от уровня моря