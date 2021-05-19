Всё о Накхонсаване

Полезная информация о Накхонсаване

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Местное время в Накхонсаване
12:1527
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаНакхонсаван
По-английскиNakhon Sawan
Столица регионаНакхонсаван является столицей региона
Население города91 802 чел.
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота31 м. от уровня моря

Где находится Накхонсаван на карте

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