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Летим в Паттайю

Как добраться до Паттайи на самолёте

В Паттайе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pattaya» вам не избежать

Список аэропортов Паттайи

  1. Паттая PYX
    Pattaya

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Что за город Паттайя — что нужно знать о нём туристу?
Что за город Паттайя — что нужно знать о нём туристу?