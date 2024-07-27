13 часов
Групповая
до 20 чел.
Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Окунитесь в атмосферу Кхмерской империи: экскурсия из Паттайи в Камбоджу с посещением Ангкор-Вата и Та-Прома
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$230 за человека
5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
Отправьтесь в увлекательное путешествие по открытому зоопарку Кхао Кхео с русскоязычным гидом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$29 за человека
5.5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в Тропический сад Нонг Нуч - Жемчужина Паттайи
Погрузитесь в мир тропической флоры и уникальных экспозиций, посетив сады Нонг Нуч в Паттайе
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$34 за человека
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия в Паттайе: Лучшие места Чонбури
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Паттайи с эксклюзивным доступом к уникальным местам
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$58 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья27 июля 2024Другой мир… контрастный, но какой-то дружелюбный и теплый. Под впечатлением от экскурсии. Словно оказываешься в приключенческом фильме. Многое зависит от
- ССветлана25 июля 2024Тур в Камбоджу-тур в параллельную Вселенную! Такие места не забудутся никогда! Рекомендую всем
- ННаталья6 июня 2024Спасибо организатору! Программа в целом традиционная для Камбоджи: храм, озеро, летучие собачки,кофейный магазин… Главное - гиды и организационные детали. Все
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Что ещё посмотреть»
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