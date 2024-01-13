13 часов
Групповая
до 20 чел.
Классический Бангкок: экскурсия из Паттайи с посещением храмов
Исследуйте культурное богатство Бангкока: от Королевского дворца до древних храмов в удобной однодневной поездке
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
8 авг в 06:00
3 500฿ за человека
12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Увлекательная экскурсия в Бангкок из Паттайи: мини-группа
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в Бангкок из Паттайи. Узнайте город глазами местного жителя, посетите храмы, кварталы и ночной рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11.00
Завтра в 11:00
8 авг в 11:00
3 875฿ за человека
9 часов
Водная прогулка
Три чудо-острова Паттайи: активный отдых и морские приключения
Живите моментом в Паттайе: морские приключения с катанием на банане, рыбалкой и снорклингом
Начало: Холл Вашего отеля
8 авг в 08:30
10 авг в 08:30
2 100฿ за человека
6 часов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия в Тропический сад Нонг Нуч - природное чудо Паттайи
Откройте мир тропической флоры: редкие орхидеи, величественные кактусы и античные скульптуры в садах Нонг Нуч
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
8 авг в 07:30
1 000฿ за человека
7 часов
Групповая
до 20 чел.
Голубая лагуна Паттайя: эксклюзивный отдых на уединённом пляже
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и чистоты на эксклюзивном пляже Голубая лагуна, окружённом живописными пейзажами
Начало: Холл Вашего отеля
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
600฿ за человека
Билеты
Входной билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе
Мечтаете побывать в мире любимых фильмов? Входной билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse в Паттайе подарит вам незабываемые впечатления
Начало: 888 หมู่ 8 Sukhumvit Road, Na Chom Thian, Sattahip
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
1 379฿ за билет
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Новый вечерний Бангкок: панорамы, храмы и круиз
Откройте для себя вечерний Бангкок с высоты 314 метров, посетите древние храмы, прогуляйтесь по парку Люмпини и насладитесь круизом по реке Чаупхрая
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:30
8 авг в 09:30
3 500฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртём13 января 2024Отличная экскурсия, во всем благодарность гиду Доре, все рассказала, отвечала на все вопросы! Приятно, когда с вами едет жизнерадостный человек особенно в отпуске! Банкок - очень удивительное место, но 1 дня мало, чтобы оценить все великолепие, советую брать 2 дня.
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Популярные экскурсии»
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