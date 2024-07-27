Все – экскурсии в Паттайе

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Паттайе, цены от $29. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
На автобусе
30 отзывов
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Окунитесь в атмосферу Кхмерской империи: экскурсия из Паттайи в Камбоджу с посещением Ангкор-Вата и Та-Прома
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$230 за человека
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
На машине
23 отзыва
5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
Отправьтесь в увлекательное путешествие по открытому зоопарку Кхао Кхео с русскоязычным гидом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$29 за человека
Тропический сад Нонг Нуч
На машине
16 отзывов
5.5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в Тропический сад Нонг Нуч - Жемчужина Паттайи
Погрузитесь в мир тропической флоры и уникальных экспозиций, посетив сады Нонг Нуч в Паттайе
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$34 за человека
Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
На автобусе
На микроавтобусе
24 отзыва
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия в Паттайе: Лучшие места Чонбури
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Паттайи с эксклюзивным доступом к уникальным местам
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$58 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    27 июля 2024
    Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
    Другой мир… контрастный, но какой-то дружелюбный и теплый. Под впечатлением от экскурсии. Словно оказываешься в приключенческом фильме. Многое зависит от
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    гидов и здесь им можно поставить десяточку! Оскар и Лин интересно с шутками-прибаутками рассказали о своей стране! 👏🏻 Вечером, если останутся силы, есть время потусить на улице пабов. Кормят вкусно, отель хороший. В храмовом комплексе Ангкор мужчинам можно в длинных шортах. Ехать с утра несколько часов, поэтому не помешает взять с собой дорожную подушку. Но главное: очень хочется вернуться! 🫶🏻 Великолепная экскурсия!

    Другой мир… контрастный, но какой-то дружелюбный и теплый. Под впечатлением от экскурсии. Словно оказываешься в приключенческомДругой мир… контрастный, но какой-то дружелюбный и теплый. Под впечатлением от экскурсии. Словно оказываешься в приключенческомДругой мир… контрастный, но какой-то дружелюбный и теплый. Под впечатлением от экскурсии. Словно оказываешься в приключенческомДругой мир… контрастный, но какой-то дружелюбный и теплый. Под впечатлением от экскурсии. Словно оказываешься в приключенческомДругой мир… контрастный, но какой-то дружелюбный и теплый. Под впечатлением от экскурсии. Словно оказываешься в приключенческомДругой мир… контрастный, но какой-то дружелюбный и теплый. Под впечатлением от экскурсии. Словно оказываешься в приключенческомДругой мир… контрастный, но какой-то дружелюбный и теплый. Под впечатлением от экскурсии. Словно оказываешься в приключенческомДругой мир… контрастный, но какой-то дружелюбный и теплый. Под впечатлением от экскурсии. Словно оказываешься в приключенческом
  • С
    Светлана
    25 июля 2024
    Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
    Тур в Камбоджу-тур в параллельную Вселенную! Такие места не забудутся никогда! Рекомендую всем
  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
    Спасибо организатору! Программа в целом традиционная для Камбоджи: храм, озеро, летучие собачки,кофейный магазин… Главное - гиды и организационные детали. Все
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    мои оценки максимальные! Группа была маленькая, всего 11 человек, но в низкий сезон набрать и столько - это победа! А нам, туристам, было в такой небольшой компании очень комфортно. Гиды Оскар-первый день и Лин- второй день. Профессионалы своего дела! Молодцы! По времени - всё четко по плану, практически минута в минуту. Вернулись только позже, чем планировали на час, но нас высаживали почти последних и были пробки, простительно… Из замечаний или вернее пожеланий к организаторам. На озеро, возможно, не стоит возить туристов, когда вода такая мелкая или брать более мобильную легкую лодку… в принципе мы ничего не увидели. . я второй раз была здесь, есть с чем сравнить.. этот пункт программы в вашем исполнении разочаровал, но не испортил общего впечатления. Итого: ЭКСКУРСИЮ И ОРГАНИЗАТОРА РЕКОМЕНДУЮ!

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в августе 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 29 до 230. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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