Увидеть город днём и ночью на групповой автомобильной экскурсии
Вы поднимитесь на небоскрёбы и полюбуетесь городом с высоты, познакомитесь с варанами, сделаете фото на Королевской площади, а в финале окунётесь в настоящую ночную жизнь Бангкока.
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Описание
Что вас ожидает
Мы выбрали лучшие локации и составили комфортный маршрут, чтобы вы получили полное представление о Бангкоке и при этом не устали. На каждой остановке гид расскажет об истории города и современной жизни тайцев, их обычаях, традициях, культуре, а также раскроет любопытные факты про отношения тайской Королевской семьи с династией Романовых. Итак, в программе:
10:00 — Встреча в фойе вашего отеля и переезд в Бангкок.
12:00 — Парк Люмпини. Вы полюбуетесь природными красками и познакомитесь с нашим любимцем Гаврюшей — вараном длиной под два метра!
13:00 — Поездка на метро на современных поездах.
13:30 — Небоскрёб Маханакхон. Вы узнаете, что означает его название, и подниметесь на смотровые площадки. Их две. Первая — застеклённая, там получаются отличные фото на мягких подушках. А вторая — на крыше со стеклянным полом и чудесным видом на город.
15:00 — Прогулка возле небоскрёба и бывшего посольства СССР — колоритного особняка. Обязательно расскажем его историю.
16:00 — Обед в формате шведского стола в небоскрёбе Байок Скай.
18:00 — Обзорный сити-тур по историческому Бангкоку. В вечерних огнях вы увидите Королевский дворец, Министерство обороны. На Королевской площади сделаем остановку, погуляем и пофотографируемся на фоне достопримечательностей — Железного дворца, храма Золотой горы, Музея короля Рамы VI.
19:00 — Прогулка по культовой улице, которая одновременно и шокирует, и впечатляет — Каосан Роад. Вы узнаете, что такое настоящая ночная жизнь столицы, побываете в местах съёмок культовых фильмов «Пляж» с Ди Каприо и «Опасный Бангкок» с Николасом Кейджем, увидите множество экзотической еды (один шашлык из скорпионов чего стоит!). Затем сядем в автомобиль и отправимся назад — в Паттайю.
Организационные детали
- Остаток стоимости за экскурсию оплачивается на месте в батах
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне или седане в зависимости от числа участников
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшене вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, четверг и субботу в 10:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.