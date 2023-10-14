Эта лёгкая и совершенно не утомительная экскурсия идеально подойдёт для тех, кто не любит рано вставать и хочет увидеть как современный Бангкок, так и традиционные исторические кварталы. Вы поднимитесь на небоскрёбы и полюбуетесь городом с высоты, познакомитесь с варанами, сделаете фото на Королевской площади, а в финале окунётесь в настоящую ночную жизнь Бангкока.

Описание

Что вас ожидает

Мы выбрали лучшие локации и составили комфортный маршрут, чтобы вы получили полное представление о Бангкоке и при этом не устали. На каждой остановке гид расскажет об истории города и современной жизни тайцев, их обычаях, традициях, культуре, а также раскроет любопытные факты про отношения тайской Королевской семьи с династией Романовых. Итак, в программе:

10:00 — Встреча в фойе вашего отеля и переезд в Бангкок.

12:00 — Парк Люмпини. Вы полюбуетесь природными красками и познакомитесь с нашим любимцем Гаврюшей — вараном длиной под два метра!

13:00 — Поездка на метро на современных поездах.

13:30 — Небоскрёб Маханакхон. Вы узнаете, что означает его название, и подниметесь на смотровые площадки. Их две. Первая — застеклённая, там получаются отличные фото на мягких подушках. А вторая — на крыше со стеклянным полом и чудесным видом на город.

15:00 — Прогулка возле небоскрёба и бывшего посольства СССР — колоритного особняка. Обязательно расскажем его историю.

16:00 — Обед в формате шведского стола в небоскрёбе Байок Скай.

18:00 — Обзорный сити-тур по историческому Бангкоку. В вечерних огнях вы увидите Королевский дворец, Министерство обороны. На Королевской площади сделаем остановку, погуляем и пофотографируемся на фоне достопримечательностей — Железного дворца, храма Золотой горы, Музея короля Рамы VI.

19:00 — Прогулка по культовой улице, которая одновременно и шокирует, и впечатляет — Каосан Роад. Вы узнаете, что такое настоящая ночная жизнь столицы, побываете в местах съёмок культовых фильмов «Пляж» с Ди Каприо и «Опасный Бангкок» с Николасом Кейджем, увидите множество экзотической еды (один шашлык из скорпионов чего стоит!). Затем сядем в автомобиль и отправимся назад — в Паттайю.

Организационные детали