Наш путь лежит на север от Паттайи — в провинцию Канчанабури, которая славится многометровыми водопадами, обрушивающимися с оглушающим грохотом на каменное дно реки.
Вы посетите четырех таких водопада, сможете спуститься на большом плоту по реке Квай и поправить здоровье в горячих радоновых источниках под открытым небом.
Вы посетите четырех таких водопада, сможете спуститься на большом плоту по реке Квай и поправить здоровье в горячих радоновых источниках под открытым небом.
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|от 1 875 ฿
|Детский билет (рост 90-130 см)
|5 000 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Река Квай
- Водопады Эраван
- Сайок Яй
- Патад
- Сайок Ной
- Горячие источники Хиндат
- Деревня слонов
Описание
Что вас ждетНа севере от Паттайи, в провинции Канчанабури, есть многометровые водопады, которые обрушиваются с оглушающим грохотом на каменное дно реки. К северу от города Канчанабури начинается обширная горная местность, знаменитая своими стремительными реками и красивыми водопадами. Таких ниспадающих водных потоков здесь насчитывается как минимум четыре, и мы их посетим. Вы увидите семиуровневый водопад Эраван, водопад Сайок Яй и Сайок Ной, а также водопад Патад. Сможете покататься на большом плоту по реке Квай и избавиться от стресса в горячих радоновых источниках. Организационные моменты• В стоимость включен трансфер из Паттайи на реку Квай и обратно и сопровождающий, проживание в отеле — в зависимости от выбранного билета.
- Если вы выбираете опцию «без отеля», то отель на ваш выбор оплачивается дополнительно, а мы поможем с бронированием.
- Дети ростом до 90 см.
бесплатно, без отдельного места.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на реку Квай и обратно
- Проживание в отеле (в зависимости от выбранного билета)
- Что не входит
- Проживание в отеле (в зависимости от выбранного билета)
- Место начала и завершения?
- Отель Паттайя
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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