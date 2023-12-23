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Дети ростом до 90 см.

На севере от Паттайи, в провинции Канчанабури, есть многометровые водопады, которые обрушиваются с оглушающим грохотом на каменное дно реки. К северу от города Канчанабури начинается обширная горная местность, знаменитая своими стремительными реками и красивыми водопадами. Таких ниспадающих водных потоков здесь насчитывается как минимум четыре, и мы их посетим. Вы увидите семиуровневый водопад Эраван, водопад Сайок Яй и Сайок Ной, а также водопад Патад. Сможете покататься на большом плоту по реке Квай и избавиться от стресса в горячих радоновых источниках. Организационные моменты• В стоимость включен трансфер из Паттайи на реку Квай и обратно и сопровождающий, проживание в отеле — в зависимости от выбранного билета.