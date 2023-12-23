К водопадам Канчанабури

Групповой тур в Паттайе
Наш путь лежит на север от Паттайи — в провинцию Канчанабури, которая славится многометровыми водопадами, обрушивающимися с оглушающим грохотом на каменное дно реки.

Вы посетите четырех таких водопада, сможете спуститься на большом плоту по реке Квай и поправить здоровье в горячих радоновых источниках под открытым небом.
К водопадам Канчанабури
Ближайшие даты:
23
дек
24
дек
25
дек
26
дек
27
дек
28
дек
29
дек
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билетот 1 875 ฿
Детский билет (рост 90-130 см)5 000 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Река Квай
  • Водопады Эраван
  • Сайок Яй
  • Патад
  • Сайок Ной
  • Горячие источники Хиндат
  • Деревня слонов

Описание

Что вас ждет

На севере от Паттайи, в провинции Канчанабури, есть многометровые водопады, которые обрушиваются с оглушающим грохотом на каменное дно реки. К северу от города Канчанабури начинается обширная горная местность, знаменитая своими стремительными реками и красивыми водопадами. Таких ниспадающих водных потоков здесь насчитывается как минимум четыре, и мы их посетим. Вы увидите семиуровневый водопад Эраван, водопад Сайок Яй и Сайок Ной, а также водопад Патад. Сможете покататься на большом плоту по реке Квай и избавиться от стресса в горячих радоновых источниках. Организационные моменты• В стоимость включен трансфер из Паттайи на реку Квай и обратно и сопровождающий, проживание в отеле — в зависимости от выбранного билета.
  • Если вы выбираете опцию «без отеля», то отель на ваш выбор оплачивается дополнительно, а мы поможем с бронированием.
  • Дети ростом до 90 см.
бесплатно, без отдельного места.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на реку Квай и обратно
  • Проживание в отеле (в зависимости от выбранного билета)
Что не входит
  • Проживание в отеле (в зависимости от выбранного билета)
Место начала и завершения?
Отель Паттайя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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