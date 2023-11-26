Всего за один день открыть для себя историю и культуру Таиланда.



Побывав в главных святилищах Бангкока — храме Лежачего Будды и храме Утренней Зари, в галерее современного искусства и у Малого Королевского дворца.



В ТРЦ «Сиам Парагон» вы сможете устроить себе шоппинг, а в одном из небоскрёбов вас ждёт ужин по системе шведского стола и смотровая площадка.