С уютной мини-группой побывать в исторических местах столицы, современной галерее, небоскрёбе и ТРЦ
Всего за один день открыть для себя историю и культуру Таиланда.
Побывав в главных святилищах Бангкока — храме Лежачего Будды и храме Утренней Зари, в галерее современного искусства и у Малого Королевского дворца.
В ТРЦ «Сиам Парагон» вы сможете устроить себе шоппинг, а в одном из небоскрёбов вас ждёт ужин по системе шведского стола и смотровая площадка.
Побывав в главных святилищах Бангкока — храме Лежачего Будды и храме Утренней Зари, в галерее современного искусства и у Малого Королевского дворца.
В ТРЦ «Сиам Парагон» вы сможете устроить себе шоппинг, а в одном из небоскрёбов вас ждёт ужин по системе шведского стола и смотровая площадка.
Ближайшие даты:
26
ноя
ноя
29
ноя
ноя
3
дек
дек
6
дек
дек
10
дек
дек
13
дек
дек
17
дек
дек
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даты
даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$100
|Дети 2-11 лет
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- 08:00–09:00 — сбор по отелям и выезд из Паттайи. Дорога до Бангкока займёт около 2,5 часов.
- Ват По — храм Лежачего Будды.
- Ват Арун, или храм Утренней Зари.
- Малый Королевский дворец.
- Галерея современного искусства — художественный музей, пять этажей постоянно сменяющихся выставок и экспозиций.
- ТРЦ «Сиам Парагон» — один из крупнейших торговых центров в Азии.
- Байок Скай — одно из самых высоких зданий Бангкока, где вас ждёт ужин и посещение смотровых площадок с панорамными видами на вечерний Бангкок.
- 21:30–22:30 — возвращение в отели Паттайи.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды.
- В стоимость входит: полное трансферное обслуживание, работа профессионального гида, все входные билеты и специальные сборы, ужин (шведский стол).
- Дополнительные расходы: во время пребывания в ТРЦ «Сиам Парагон» можно по желанию посетить океанариум и/или Музей мадам Тюссо.
в среду и воскресенье в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшене вашего отеля
- Когда и как рано покупать?
- Когда: в среду и воскресенье в 08:00Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 397 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
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