Один день из жизни Бангкока (ужин и билеты включены)

Билет для посещения в Паттайе

С уютной мини-группой побывать в исторических местах столицы, современной галерее, небоскрёбе и ТРЦ

Всего за один день открыть для себя историю и культуру Таиланда.

Побывав в главных святилищах Бангкока — храме Лежачего Будды и храме Утренней Зари, в галерее современного искусства и у Малого Королевского дворца.

В ТРЦ «Сиам Парагон» вы сможете устроить себе шоппинг, а в одном из небоскрёбов вас ждёт ужин по системе шведского стола и смотровая площадка.
Один день из жизни Бангкока (ужин и билеты включены)
Один день из жизни Бангкока (ужин и билеты включены)
Один день из жизни Бангкока (ужин и билеты включены)
Один день из жизни Бангкока (ужин и билеты включены)
Один день из жизни Бангкока (ужин и билеты включены)
Один день из жизни Бангкока (ужин и билеты включены)
Один день из жизни Бангкока (ужин и билеты включены)
Один день из жизни Бангкока (ужин и билеты включены)
Один день из жизни Бангкока (ужин и билеты включены)
Один день из жизни Бангкока (ужин и билеты включены)
Один день из жизни Бангкока (ужин и билеты включены)
Один день из жизни Бангкока (ужин и билеты включены)
Один день из жизни Бангкока (ужин и билеты включены)
Ближайшие даты:
26
ноя
29
ноя
3
дек
6
дек
10
дек
13
дек
17
дек
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$100
Дети 2-11 лет$80
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • 08:00–09:00 — сбор по отелям и выезд из Паттайи. Дорога до Бангкока займёт около 2,5 часов.
  • Ват По — храм Лежачего Будды.
  • Ват Арун, или храм Утренней Зари.
  • Малый Королевский дворец.
  • Галерея современного искусства — художественный музей, пять этажей постоянно сменяющихся выставок и экспозиций.
  • ТРЦ «Сиам Парагон» — один из крупнейших торговых центров в Азии.
  • Байок Скай — одно из самых высоких зданий Бангкока, где вас ждёт ужин и посещение смотровых площадок с панорамными видами на вечерний Бангкок.
  • 21:30–22:30 — возвращение в отели Паттайи.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды.
  • В стоимость входит: полное трансферное обслуживание, работа профессионального гида, все входные билеты и специальные сборы, ужин (шведский стол).
  • Дополнительные расходы: во время пребывания в ТРЦ «Сиам Парагон» можно по желанию посетить океанариум и/или Музей мадам Тюссо.

в среду и воскресенье в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшене вашего отеля
Когда и как рано покупать?
Когда: в среду и воскресенье в 08:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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