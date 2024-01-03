Приглашаем вас в наш насыщенный тур из Патайи по морскому заповеднику Самае Сан.
За один день вы сможете полюбоваться завораживающими видами заповедника с воды, увидеть подводный мир и жизнь морских обителей, отдохнуть на чистейшем пляже и даже получить подводные фото с рыбками!
За один день вы сможете полюбоваться завораживающими видами заповедника с воды, увидеть подводный мир и жизнь морских обителей, отдохнуть на чистейшем пляже и даже получить подводные фото с рыбками!
Ближайшие даты:
3
янв
янв
5
янв
янв
8
янв
янв
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янв
янв
12
янв
янв
15
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17
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даты
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|2 300 ฿
|Детский (6+)
|1 900 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Морской заповедник Самае Сан
- Подводный мир с коралловыми рифами
- Пляж Нанг Рам на полуострове Саттахип
Описание
В программе:
- Снорклинг на коралловых рифах трех островов закрытого морского заповедника Самае Сан, в излюбленных местах погружения местных дайверов, где можно понаблюдать за жизнью морских обитателей Сиамского залива;
- Бесплатная профессиональная фотосессия под водой с рыбками-клоунами (Немо);
- Купание у берегов закрытых безлюдных пляжей заповедника;
Отдых и обед-пикник на чистейшем пляже Нанг Рам, он же Пляж танцующей девушки, на полуострове Саттахип, в приват зоне на лежаках под соломенными навесами. В этом местечке вы сможете вдоволь наплаваться, позагорать и отдохнуть. Организационные детали:.
Отдых и обед-пикник на чистейшем пляже Нанг Рам, он же Пляж танцующей девушки, на полуострове Саттахип, в приват зоне на лежаках под соломенными навесами. В этом местечке вы сможете вдоволь наплаваться, позагорать и отдохнуть. Организационные детали:.
• Отдых и обед-пикник на чистейшем пляже Нанг Рам, он же Пляж танцующей девушки, на полуострове Саттахип, в приват зоне на лежаках под соломенными навесами. В этом местечке вы сможете вдоволь наплаваться, позагорать и отдохнуть. Организационные детали:
- Снорклинг не требует специальных навыков, достаточно уметь плавать. Группу будет сопровождать гид-инструктор, который предварительно расскажет, как правильно вести себя на воде и покажет самые интересные места с коралловыми рифами;
- Обязательно возьмите с собой: фотокамеру; купальники/плавки; головные уборы; полотенца; солнцезащитные очки и средства.
Понедельник, среда, пятница в 7:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер в обе стороны
- Поездка на скоростном катере
- Обед
- Снаряжение для снорклинга
- Входные билеты в заповедник
- Подводная фотосессия
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: 400 หมู่ 12 Phra Tamnak, Muang Pattaya, Bang LamunЗавершение: 400 หมู่ 12 Phra Tamnak, Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, среда, пятница в 7:30Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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