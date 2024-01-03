«Подводная одиссея»: снорклинг на коралловых рифах и отдых на пляже

Групповая экскурсия в Паттайе
Приглашаем вас в наш насыщенный тур из Патайи по морскому заповеднику Самае Сан.

За один день вы сможете полюбоваться завораживающими видами заповедника с воды, увидеть подводный мир и жизнь морских обителей, отдохнуть на чистейшем пляже и даже получить подводные фото с рыбками!
«Подводная одиссея»: снорклинг на коралловых рифах и отдых на пляже
«Подводная одиссея»: снорклинг на коралловых рифах и отдых на пляже
«Подводная одиссея»: снорклинг на коралловых рифах и отдых на пляже
«Подводная одиссея»: снорклинг на коралловых рифах и отдых на пляже
«Подводная одиссея»: снорклинг на коралловых рифах и отдых на пляже
«Подводная одиссея»: снорклинг на коралловых рифах и отдых на пляже
Ближайшие даты:
3
янв
5
янв
8
янв
10
янв
12
янв
15
янв
17
янв
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (18+)2 300 ฿
Детский (6+)1 900 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Морской заповедник Самае Сан
  • Подводный мир с коралловыми рифами
  • Пляж Нанг Рам на полуострове Саттахип

Описание

В программе:

  • Снорклинг на коралловых рифах трех островов закрытого морского заповедника Самае Сан, в излюбленных местах погружения местных дайверов, где можно понаблюдать за жизнью морских обитателей Сиамского залива;
  • Бесплатная профессиональная фотосессия под водой с рыбками-клоунами (Немо);
  • Купание у берегов закрытых безлюдных пляжей заповедника;
Отдых и обед-пикник на чистейшем пляже Нанг Рам, он же Пляж танцующей девушки, на полуострове Саттахип, в приват зоне на лежаках под соломенными навесами. В этом местечке вы сможете вдоволь наплаваться, позагорать и отдохнуть. Организационные детали:.
Отдых и обед-пикник на чистейшем пляже Нанг Рам, он же Пляж танцующей девушки, на полуострове Саттахип, в приват зоне на лежаках под соломенными навесами. В этом местечке вы сможете вдоволь наплаваться, позагорать и отдохнуть. Организационные детали:.
• Отдых и обед-пикник на чистейшем пляже Нанг Рам, он же Пляж танцующей девушки, на полуострове Саттахип, в приват зоне на лежаках под соломенными навесами. В этом местечке вы сможете вдоволь наплаваться, позагорать и отдохнуть. Организационные детали:
  • Снорклинг не требует специальных навыков, достаточно уметь плавать. Группу будет сопровождать гид-инструктор, который предварительно расскажет, как правильно вести себя на воде и покажет самые интересные места с коралловыми рифами;
  • Обязательно возьмите с собой: фотокамеру; купальники/плавки; головные уборы; полотенца; солнцезащитные очки и средства.

Понедельник, среда, пятница в 7:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер в обе стороны
  • Поездка на скоростном катере
  • Обед
  • Снаряжение для снорклинга
  • Входные билеты в заповедник
  • Подводная фотосессия
Где начинаем и завершаем?
Начало: 400 หมู่ 12 Phra Tamnak, Muang Pattaya, Bang Lamun
Завершение: 400 หมู่ 12 Phra Tamnak, Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница в 7:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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