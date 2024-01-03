В программе:

Снорклинг на коралловых рифах трех островов закрытого морского заповедника Самае Сан, в излюбленных местах погружения местных дайверов, где можно понаблюдать за жизнью морских обитателей Сиамского залива;

Бесплатная профессиональная фотосессия под водой с рыбками-клоунами (Немо);

Купание у берегов закрытых безлюдных пляжей заповедника;

Отдых и обед-пикник на чистейшем пляже Нанг Рам, он же Пляж танцующей девушки, на полуострове Саттахип, в приват зоне на лежаках под соломенными навесами. В этом местечке вы сможете вдоволь наплаваться, позагорать и отдохнуть. Организационные детали:.

Отдых и обед-пикник на чистейшем пляже Нанг Рам, он же Пляж танцующей девушки, на полуострове Саттахип, в приват зоне на лежаках под соломенными навесами. В этом местечке вы сможете вдоволь наплаваться, позагорать и отдохнуть. Организационные детали:.

• Отдых и обед-пикник на чистейшем пляже Нанг Рам, он же Пляж танцующей девушки, на полуострове Саттахип, в приват зоне на лежаках под соломенными навесами. В этом местечке вы сможете вдоволь наплаваться, позагорать и отдохнуть. Организационные детали: