Индивидуальные экскурсии в Паттайе

Что вас ожидает

Обратите внимание: полёт длится 30 минут.

Нестрашный экстрим

Любое большое приключение начинается с аэродрома. Здесь пилот проведет инструктаж и расскажет об особенностях нашего транспорта, основах управления самолетом и технике безопасности на борту. Не стесняйтесь задавать вопросы! Зная все секреты, вы без толики страха возьмете в руки штурвал и отправитесь покорять горизонт.

Широкоформатная панорама

Пролетая над окрестностями региона, вы насладитесь невероятными видами. Разноцветное море, крохотные острова и зеленые прибрежные зоны очаруют вас и навсегда останутся в памяти. Но не менее запоминающимся окажется опыт управления самолетом! Под бдительным надзором профессионала вы сможете исполнить давнюю мечту и выполнить базовые маневры пилотажа.