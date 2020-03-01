Индивидуальные экскурсии в Паттайе

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Воспарить над Сиамским заливом и полюбоваться лучшим видом, который можно найти в Тайланде

Георгий
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Георгий – экскурсионное агентство
Вы уже видели главные храмы Тайланда, навестили остров Джеймса Бонда и попробовали всевозможные водные виды спорта? Полет на самолете — идеальное решение для тех, кого ничем не удивить! Вы взглянете на город с неожиданного ракурса, научитесь азам пилотирования и получите мощный заряд адреналина.
$190 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 1 час
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча — аэродром Bang Phra Airport, Bang Phra, Si Racha District, Chon Buri 20110, Таиланд
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Полет над Паттайей на самолете!
Полет над Паттайей на самолете!

Что вас ожидает

Обратите внимание: полёт длится 30 минут.

Нестрашный экстрим
Любое большое приключение начинается с аэродрома. Здесь пилот проведет инструктаж и расскажет об особенностях нашего транспорта, основах управления самолетом и технике безопасности на борту. Не стесняйтесь задавать вопросы! Зная все секреты, вы без толики страха возьмете в руки штурвал и отправитесь покорять горизонт.

Широкоформатная панорама
Пролетая над окрестностями региона, вы насладитесь невероятными видами. Разноцветное море, крохотные острова и зеленые прибрежные зоны очаруют вас и навсегда останутся в памяти. Но не менее запоминающимся окажется опыт управления самолетом! Под бдительным надзором профессионала вы сможете исполнить давнюю мечту и выполнить базовые маневры пилотажа.

Организационные детали

  • ВАЖНО: полет длится 30 минут.
  • Полет может быть отменен из-за неблагоприятной погоды. В таком случае мы договоримся о переносе на другой день.
  • Полетать над Паттайей могут путешественники любого возраста, включая детей от 5 лет.
  • Всем участникам полета при себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение.
  • 20% стоимости полета вы оплачиваете на сайте, оставшуюся сумму минимум за 24 часа до экскурсии — через платежную систему или переводом
Полет над Паттайей на самолете!
Полет над Паттайей на самолете!
Полет над Паттайей на самолете!
Полет над Паттайей на самолете!
Полет над Паттайей на самолете!
Полет над Паттайей на самолете!
Полет над Паттайей на самолете!
Полет над Паттайей на самолете!
Полет над Паттайей на самолете!
Полет над Паттайей на самолете!
Полет над Паттайей на самолете!
Полет над Паттайей на самолете!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — аэродром Bang Phra Airport, Bang Phra, Si Racha District, Chon Buri 20110, Таиланд.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Георгий
Георгий
Добрый день! Я представляю компанию авиаэкскурсий. Мы организуем полеты по всему миру, дарим незабываемые впечатления и яркие эмоции. Обращайтесь к нам и вы совершите прекрасное путешествие на самолете или вертолете, открыв Москву, Санкт-Петербург, Дубай, Барселону и многие другие города и места с новой стороны!
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