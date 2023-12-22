Бангкок — город контрастов, в котором переплелись древние традиции и индустриальный прогресс.
К офисам-небоскребам прижимаются кварталы бедных лачуг, среди тропической растительности ютятся старинные дома.
Мы побываем в Индийском квартале и необычном храме Мариаманн, посетим святыню — храм-корабль Ват Ян Нава, а также прокатимся на длиннохвостой лодке по каналам.
К офисам-небоскребам прижимаются кварталы бедных лачуг, среди тропической растительности ютятся старинные дома.
Мы побываем в Индийском квартале и необычном храме Мариаманн, посетим святыню — храм-корабль Ват Ян Нава, а также прокатимся на длиннохвостой лодке по каналам.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Индийский квартал
- Храм Мариаманн
- Храм-корабль
- Китайский квартал
- Азиатик Ривер фронт
Описание
Что вас ждет
Бангкок — город, где древние традиции и индустриальный прогресс сплетаются в единый узел. К подножию шикарных офисов-небоскребов прижимаются кварталы бедных лачуг. По берегам речек и каналов, среди тропической растительности, ютятся старинные дома, а рядом с шумными многоэтажными торговыми центрами спокойно существуют древние буддистские монастыри. Взгляните на город глазами местного жителя с гидом-проводником, досконально знающим все грани Бангкока. Мы побываем в Индийском квартале и храме Мариаманн, посетим храм-корабль Ват Ян Нава, прокатимся на длиннохвостой лодке по каналам Бангкока, после чего попадем в Китайский квартал и на местный рынок со специфическими продуктами. А завершим мы экскурсию в в районе фешенебельного ночного рынка Азиатик Ривер фронт.
Организационные моменты
Возьмите с собой копию паспорта, одежду для посещения храмов (у вас должны быть прикрыты плечи и колени), фото/видео камеры и зарядные устройства, головные уборы и деньги на личные расходы.
вт, пт в 10:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русского гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Вкусный ужин
- Катание по каналам
- Место начала и завершения?
- Ресепшен вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: вт, пт в 10:30Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- С вами свяжется гид накануне выезда с 20:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии от точки сбора. Пожалуйста будьте на связи в этот день.
- Что взять с собой
- Копию паспорта
- Удобная одежда и обувь
- Одежду для посещения храмов (у вас должны быть прикрыты плечи и колени.)
- Фото/видео камеры и зарядные устройства
- Головные уборы
- Деньги на личные расходы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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