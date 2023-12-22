Шокирующий Бангкок в мини-группе из Паттайи

Групповая экскурсия в Паттайе
Бангкок — город контрастов, в котором переплелись древние традиции и индустриальный прогресс.

К офисам-небоскребам прижимаются кварталы бедных лачуг, среди тропической растительности ютятся старинные дома.

Мы побываем в Индийском квартале и необычном храме Мариаманн, посетим святыню — храм-корабль Ват Ян Нава, а также прокатимся на длиннохвостой лодке по каналам.
Шокирующий Бангкок в мини-группе из Паттайи
Шокирующий Бангкок в мини-группе из Паттайи
Шокирующий Бангкок в мини-группе из Паттайи
Шокирующий Бангкок в мини-группе из Паттайи
Шокирующий Бангкок в мини-группе из Паттайи
Шокирующий Бангкок в мини-группе из Паттайи
Шокирующий Бангкок в мини-группе из Паттайи
Шокирующий Бангкок в мини-группе из Паттайи
Шокирующий Бангкок в мини-группе из Паттайи
Шокирующий Бангкок в мини-группе из Паттайи
Шокирующий Бангкок в мини-группе из Паттайи
Шокирующий Бангкок в мини-группе из Паттайи
Шокирующий Бангкок в мини-группе из Паттайи
Шокирующий Бангкок в мини-группе из Паттайи
Шокирующий Бангкок в мини-группе из Паттайи
Шокирующий Бангкок в мини-группе из Паттайи
Шокирующий Бангкок в мини-группе из Паттайи
Шокирующий Бангкок в мини-группе из Паттайи
Шокирующий Бангкок в мини-группе из Паттайи
Шокирующий Бангкок в мини-группе из Паттайи
Ближайшие даты:
22
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Что вас ожидает:

  • Индийский квартал
  • Храм Мариаманн
  • Храм-корабль
  • Китайский квартал
  • Азиатик Ривер фронт

Описание

Что вас ждет

Бангкок — город, где древние традиции и индустриальный прогресс сплетаются в единый узел. К подножию шикарных офисов-небоскребов прижимаются кварталы бедных лачуг. По берегам речек и каналов, среди тропической растительности, ютятся старинные дома, а рядом с шумными многоэтажными торговыми центрами спокойно существуют древние буддистские монастыри. Взгляните на город глазами местного жителя с гидом-проводником, досконально знающим все грани Бангкока. Мы побываем в Индийском квартале и храме Мариаманн, посетим храм-корабль Ват Ян Нава, прокатимся на длиннохвостой лодке по каналам Бангкока, после чего попадем в Китайский квартал и на местный рынок со специфическими продуктами. А завершим мы экскурсию в в районе фешенебельного ночного рынка Азиатик Ривер фронт.

Организационные моменты

Возьмите с собой копию паспорта, одежду для посещения храмов (у вас должны быть прикрыты плечи и колени), фото/видео камеры и зарядные устройства, головные уборы и деньги на личные расходы.

вт, пт в 10:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полное трансферное обслуживание
  • Работа профессионального русского гида
  • Все входные билеты и специальные сборы
  • Вкусный ужин
  • Катание по каналам
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: вт, пт в 10:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • С вами свяжется гид накануне выезда с 20:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии от точки сбора. Пожалуйста будьте на связи в этот день.
  • Что взять с собой
  • Копию паспорта
  • Удобная одежда и обувь
  • Одежду для посещения храмов (у вас должны быть прикрыты плечи и колени.)
  • Фото/видео камеры и зарядные устройства
  • Головные уборы
  • Деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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