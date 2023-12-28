В этом туре мы посетим Торговый центр MBK MBK Center — это крупный торговый комплекс, известный своим многочисленным ассортиментом товаров и доступными ценами. Состоит из восьми этажей. MBK предлагает более 2 000 магазинов, где можно приобрести всё, начиная от одежды и обуви, заканчивая электроникой и сувенирами. Комплекс предоставляет широкий выбор продукции, включая поддельные и известные бренды. Здесь также можно насладиться разнообразными кулинарными впечатлениями в различных кафе и ресторанах. Торговый центр Siam Paragon Siam Paragon — это роскошный торговый комплекс в центре Бангкока. Он известен своим высоким уровнем роскоши и богатым ассортиментом товаров. Расположенный в районе Siam, он предлагает широкий выбор мировых брендов, роскошных магазинов, ресторанов и развлекательных объектов. Siam Paragon славится своими элегантными бутиками, предлагающими модную одежду, ювелирные изделия, электронику и предметы роскоши. Также здесь можно найти уникальные товары и искусство. Центр также является домом для аквариума Sea Life Bangkok Ocean World и выставочного центра. Рестораны в Siam Paragon предлагают разнообразные кулинарные варианты — от тайской кухни до мировых гастрономических изысков. Siam Paragon привлекает как любителей шоппинга, так и ценителей роскоши, создавая атмосферу стиля и утонченности в центре одного из самых популярных торговых районов Бангкока.

Торговый центр Em

Quartier Торговый центр Em

Quartier – это современный торговый центр в Бангкоке, Таиланд. Он представляет из себя высокотехнологичное торгово-развлекательное пространство, объединяющее бутик-магазины мировых брендов, рестораны высокого класса и инновационные развлекательные зоны. Центр состоит из нескольких зданий, соединенных стеклянными пешеходными мостами, и известен своей современной архитектурой.

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Quartier также предлагает посетителям кинотеатры, салоны красоты и разнообразные события, делая его привлекательным местом для шопинга и развлечений в самом сердце Бангкока. Торговый центр Icon Siam Icon Siam представляет собой комплекс, состоящий из двух башен и торгового помещения. Торговый центр занимает несколько этажей и включает в себя более 500 магазинов, предлагающих широкий ассортимент товаров, начиная от модной одежды и аксессуаров до предметов роскоши и сувениров. На территории Icon Siam находятся и рестораны, предлагающие разнообразные кулинарные впечатления, а также продовольственный рынок с разнообразным выбором свежих продуктов. Здесь также можно насладиться видом на реку и город благодаря просторной набережной и террасам. Icon Siam является не только местом для шоппинга, но и центром развлечений, сочетающим в себе роскошь, современность и культурное наследие. Организационные детали Тур проводится при наборе группы от 2-х человек.