Шоппинг-тур по торговым центрам Бангкока станет отличной возможностью закупиться лучшими товарами со всего мира.
По дороге вы сможете любоваться как архитектурой исторической части, так и современными эстакадами, развязками, линиями воздушного метро.
Гид поможет сориентироваться в огромных торговых площадках и сотнях магазинов, а также проконсультирует по товарам.
По дороге вы сможете любоваться как архитектурой исторической части, так и современными эстакадами, развязками, линиями воздушного метро.
Гид поможет сориентироваться в огромных торговых площадках и сотнях магазинов, а также проконсультирует по товарам.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Торговый центр MBK
- Торговый центр Siam Paragon
- Торговый центр EmQuartier
- Торговый центр Icon Siam
Описание
В этом туре мы посетим Торговый центр MBK MBK Center — это крупный торговый комплекс, известный своим многочисленным ассортиментом товаров и доступными ценами. Состоит из восьми этажей. MBK предлагает более 2 000 магазинов, где можно приобрести всё, начиная от одежды и обуви, заканчивая электроникой и сувенирами. Комплекс предоставляет широкий выбор продукции, включая поддельные и известные бренды. Здесь также можно насладиться разнообразными кулинарными впечатлениями в различных кафе и ресторанах. Торговый центр Siam Paragon Siam Paragon — это роскошный торговый комплекс в центре Бангкока. Он известен своим высоким уровнем роскоши и богатым ассортиментом товаров. Расположенный в районе Siam, он предлагает широкий выбор мировых брендов, роскошных магазинов, ресторанов и развлекательных объектов. Siam Paragon славится своими элегантными бутиками, предлагающими модную одежду, ювелирные изделия, электронику и предметы роскоши. Также здесь можно найти уникальные товары и искусство. Центр также является домом для аквариума Sea Life Bangkok Ocean World и выставочного центра. Рестораны в Siam Paragon предлагают разнообразные кулинарные варианты — от тайской кухни до мировых гастрономических изысков. Siam Paragon привлекает как любителей шоппинга, так и ценителей роскоши, создавая атмосферу стиля и утонченности в центре одного из самых популярных торговых районов Бангкока.
Торговый центр Em
Quartier Торговый центр Em
Quartier – это современный торговый центр в Бангкоке, Таиланд. Он представляет из себя высокотехнологичное торгово-развлекательное пространство, объединяющее бутик-магазины мировых брендов, рестораны высокого класса и инновационные развлекательные зоны. Центр состоит из нескольких зданий, соединенных стеклянными пешеходными мостами, и известен своей современной архитектурой.
Em
Quartier также предлагает посетителям кинотеатры, салоны красоты и разнообразные события, делая его привлекательным местом для шопинга и развлечений в самом сердце Бангкока. Торговый центр Icon Siam Icon Siam представляет собой комплекс, состоящий из двух башен и торгового помещения. Торговый центр занимает несколько этажей и включает в себя более 500 магазинов, предлагающих широкий ассортимент товаров, начиная от модной одежды и аксессуаров до предметов роскоши и сувениров. На территории Icon Siam находятся и рестораны, предлагающие разнообразные кулинарные впечатления, а также продовольственный рынок с разнообразным выбором свежих продуктов. Здесь также можно насладиться видом на реку и город благодаря просторной набережной и террасам. Icon Siam является не только местом для шоппинга, но и центром развлечений, сочетающим в себе роскошь, современность и культурное наследие. Организационные детали Тур проводится при наборе группы от 2-х человек.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- Отель Паттайя
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Тур проводится при наборе группы от 2-х человек
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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