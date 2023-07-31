Прогулка по Португальскому кварталу и посещение базилики Santa Cruz Church
Самые потрясающие виды старинного и современного Бангкока, круиз на новом фешенебельном трёхпалубном лайнере по реке Чао Прая, пешеходная прогулка по исторической части города.
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Описание
Что вас ожидает:
- Сказочный Бангкок: Завораживающие виды и роскошный круиз.
- Посещение King Power Mahanakhon Skywalk — лучшая, современная и самая высокая (314 метров) панорамная площадка Бангкока. Многоцелевой небоскреб в центральном деловом районе Silom. Здание было признано самым высоким зданием Таиланда, пока резиденции Magnolias Waterfront Residences в ICONSIAM не побили рекорд в 2018 году с высотой 317 метров.
- Переезд в храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan. Черепашья горка. Уникальный парк с черепахами в храме Wat Prayun Wongsawat Worawihan. Прогулка по Португальскому кварталу. Базилика Santa Cruz Church. Исторический район Kudi Chin. Храм Wat Kalayanamit Woramahawihan. Самый большой сидящий Будда столицы. Все эти храмы будут прекрасно освещены в вечернее время, и вы увидите их снова, проходя по реке с речным круизом. Переезд в КРЦ ICON Siam. Посещение смотровой площадки нового ультрасовременного ТРЦ Icon Siam, откуда открываются потрясающие виды на реку Чао Прая и Бангкок.
- Круиз по реке Чао Прая на новом шикарном трёхпалубном лайнере с ужином (шведский стол, превосходный выбор блюд). На верхней палубе — дискотека. Круиз пройдёт по реке Чао Прая по историческом и современным районам Бангкока. Великолепные виды вечернего Бангкока; потрясающе освещённые мосты; великолепный вид на Ват Арун, в лучах прожекторов; сотни небоскребов. Именно с борта лайнера можно полюбоваться самыми потрясающими видами столицы. Автомобильная прогулка по вечернему Бангкоку.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Самые потрясающие виды старинного и современного Бангкока, круиз на новом фешенебельном трёхпалубном лайнере по реке Чао Прая, пешеходная прогулка по исторической части города.
- Эта легкая и совершенно неутомительная экскурсия идеально подойдет для тех, кто не любит рано вставать и хочет увидеть как современный Бангкок так и традиционные исторические кварталы.
Программа:
- 11.00 Встреча в фойе вашего отеля.
- 13.30-15.00 Посещение King Power Mahanakhon Skywalk: лучшая, современная и самая высокая (314 метров) панорамная площадка Бангкока. Многоцелевой небоскреб в центральном деловом районе Silom. Здание было признано самым высоким зданием Таиланда, пока резиденции Magnolias Waterfront Residences в ICONSIAM не побили рекорд в 2018 году с высотой 317 метров.
- 15.00-15.30 Переезд в храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan.
- 15.30 Черепашья горка. Уникальный парк с черепахами в храме Wat Prayun Wongsawat Worawihan. Прогулка по Португальскому кварталу. Базилика Santa Cruz Church. Исторический район Kudi Chin.
- 16.00 Храм Wat Kalayanamit Woramahawihan. Самый большой сидящий Будда столицы. Все эти храмы будут прекрасно освещены в вечернее время, и вы увидите их снова, проходя по реке с речным круизом.
- 16.30-17.00 Переезд в КРЦ ICON Siam.
- 17.00-17.30 Посещение смотровой площадки нового ультрасовременного ТРЦ Icon Siam, откуда открываются потрясающие виды на реку Чао Прая и Бангкок.
- 17.30-18.30 Свободное время в КРЦ ICON Siam.
- 18.30-19.00 Светомузыкальное шоу фонтанов.
- 19.15 Посадка на круизный корабль.
- 19.30-21.30 Круиз по реке Чао Прая на новом шикарном трёхпалубном лайнере с ужином (шведский стол, превосходный выбор блюд). На верхней палубе - дискотека. Круиз пройдёт по реке Чао Прая по историческом и современным районам Бангкока. Великолепные виды вечернего Бангкока; потрясающе освещённые мосты; великолепный вид на Ват Арун, в лучах прожекторов; сотни небоскребов. Именно с борта лайнера можно полюбоваться самыми потрясающими видами столицы.
- 21.30 Автомобильная прогулка по вечернему Бангкоку.
- 22.00 Возвращение в отель.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер туда — обратно
- Входные билеты
- Ужин
- Русскоязычный гид
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Холл отеляЗавершение: Отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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