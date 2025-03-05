Путешествие по Филиппинской столице Вы посетите древнее сердце Манилы Интрамурос, где пройдётесь по известному на весь мир парку Ризаль и узнаете подробности о судьбе филиппинского национального героя Хосе Ризаля. Кроме этого у вас будет шанс стать гостем католического храма святого Августина, который считается одним из старейших храмов христианского мира и находится под защитой ЮНЕСКО. Заглянув в процессе обзорной экскурсии по Маниле в форт Сантьяго, Вы сможете услышать отголоски прошедших битв и почувствуете весь драматизм былых военных баталий на земле солнечных и ныне здравствующих Филиппин. Пополнив копилку знаний и сделав красочные фотографии на фоне древних реликвий и памятников, можно ознакомиться и с современной историей филиппинского государства, в которой также есть место интересным фактам и ярким событиям. Организационные детали • Дополнительно можно заказать обзорную экскурсию по Маниле.

Стоимость дополнительной ночи в отелях: - трехзвездочный отель — 1000฿ - четырехвездочный отель — 2000฿ - пятизвездочный отель — 4000฿.