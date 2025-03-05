Когда-то давно открытые Магелланом, сегодня Филиппины привлекают тысячи туристов.
Приглашаем вас отправиться в двухдневное путешествие по столице острова — Маниле, яркому мегаполису, где вовсю кипит жизнь. Мы покажем вас must-see локации, познакомим с нравами и бытом города, узнаем историю и легенды.
Приглашаем вас отправиться в двухдневное путешествие по столице острова — Маниле, яркому мегаполису, где вовсю кипит жизнь. Мы покажем вас must-see локации, познакомим с нравами и бытом города, узнаем историю и легенды.
Описание тура
Путешествие по Филиппинской столице Вы посетите древнее сердце Манилы Интрамурос, где пройдётесь по известному на весь мир парку Ризаль и узнаете подробности о судьбе филиппинского национального героя Хосе Ризаля. Кроме этого у вас будет шанс стать гостем католического храма святого Августина, который считается одним из старейших храмов христианского мира и находится под защитой ЮНЕСКО. Заглянув в процессе обзорной экскурсии по Маниле в форт Сантьяго, Вы сможете услышать отголоски прошедших битв и почувствуете весь драматизм былых военных баталий на земле солнечных и ныне здравствующих Филиппин. Пополнив копилку знаний и сделав красочные фотографии на фоне древних реликвий и памятников, можно ознакомиться и с современной историей филиппинского государства, в которой также есть место интересным фактам и ярким событиям. Организационные детали • Дополнительно можно заказать обзорную экскурсию по Маниле.
Стоимость дополнительной ночи в отелях: - трехзвездочный отель — 1000฿ - четырехвездочный отель — 2000฿ - пятизвездочный отель — 4000฿.
Ежедневно
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 4*
|29 000 ฿
|Отель 5*
|31 000 ฿
|Отель 3*
|25 000 ฿
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Интрамурос
- Парк Ризаль
- Храм святого Августина
- Форт Сантьяго
- И другие достопримечательности Манилы
Что включено
- Транспорт
- Авиаперелет
- Проживание в отелях
Что не входит в цену
- Стоимость обзорной экскурсии - 200 USD
- Стоимость дополнительной ночи в отелях:
- Трехзвездочный отель - 1000฿
- Четырехвездочный отель - 2000฿
- Пятизвездочный отель - 4000฿
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
- Добрый день
- С радостью подтверждаем ваш заказ. Чтобы экскурсия точно состоялась - пожалуйста, свяжитесь с нами как можно быстрее по номеру +66 62 065 8872 в любом удобном мессенджере. Также необходимо подтвердить своё участие за 24 часа до выезда
- Дополнительно можно заказать обзорную экскурсию по Маниле
- Стоимость дополнительной ночи в отелях:
- Трехзвездочный отель - 1000฿
- Четырехзвездочный отель - 2000฿
- Пятизвездочный отель - 4000฿
- Будем очень рады сопровождать вас в Таиланде и на Филиппинах, какие ещё туры вас интересуют?
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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