Всё о Пхетчабури

Полезная информация о Пхетчабури

Что нужно знать о Пхетчабури: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пхетчабури
12:1551
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаПхетчабури
По-английскиPhetchaburi
Столица регионаПхетчабури является столицей региона
Население города46 601 чел.
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота7 м. от уровня моря

Где находится Пхетчабури на карте