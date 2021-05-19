Всё о Пхичите

Полезная информация о Пхичите

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Местное время в Пхичите
12:1556
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаПхичит
По-английскиPhichit
Столица регионаПхичит является столицей региона
Население города35 760 чел.
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота44 м. от уровня моря

Где находится Пхичит на карте

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