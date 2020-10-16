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Летим в Пхрэ

Как добраться до Пхрэ на самолёте

В Пхрэ 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Phrae Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пхрэ

  1. Пхрэ PRH
    Phrae Airport

Самые дешёвые билеты в Пхрэ из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.10.2020из 🇹🇭Бангкока5 062
17.10.2020из 🇹🇭Чиангмая7 95011ч 50м (⇵1)
15.02.2021из 🇺🇦Киева36 09223ч 30м (⇵2)
23.01.2021из 🇩🇪Берлина47 72546ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону