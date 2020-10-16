Как добраться до Пхрэ на самолёте

В Пхрэ 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Phrae Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пхрэ

Пхрэ PRH Phrae Airport

Самые дешёвые билеты в Пхрэ из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇹🇭 Бангкока 5 062 1ч из 🇹🇭 Чиангмая 7 950 11ч 50м (⇵1) из 🇺🇦 Киева 36 092 23ч 30м (⇵2) из 🇩🇪 Берлина 47 725 46ч 55м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце