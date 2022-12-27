50 оттенков бирюзового: на яхте по островам Таиланда

Побывать в заповедных местах, поплавать с разноцветными рыбками и исследовать необычные пещеры

Отправляемся в путешествие по тропическому Андаманскому морю с прозрачной водой ярких цветов.

Вы постоите за штурвалом в одном из самых красивых мест планеты и побываете там, где снимались известные фильмы.

Вас ждёт удивительный подводный мир островов Королевства, вечнозелёные джунгли и пляжи с мягким белоснежным песком.

Посмотрим на варанов, обезьян и рифовых акул, погуляем по необитаемым берегам, заглянем в пещеры и отведаем пряную тайскую кухню. Добавь перчинку в свой 2023!
50 оттенков бирюзового: на яхте по островам Таиланда
50 оттенков бирюзового: на яхте по островам Таиланда
50 оттенков бирюзового: на яхте по островам Таиланда
50 оттенков бирюзового: на яхте по островам Таиланда
50 оттенков бирюзового: на яхте по островам Таиланда
50 оттенков бирюзового: на яхте по островам Таиланда
50 оттенков бирюзового: на яхте по островам Таиланда
Ближайшие даты:
24
фев
5
мар
14
мар
23
мар
1
апр
29
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Таиланд, остров Пхукет, залив Чалонг. Время - по договорённости, первая половина дня
Завершение: Таиланд, остров Пхукет, залив Чалонг, около 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Водные развлечения🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры7-дневные туры🪨Пещеры🛥На яхте

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