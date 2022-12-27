Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Таиланд, остров Пхукет, залив Чалонг. Время - по договорённости, первая половина дня
Завершение: Таиланд, остров Пхукет, залив Чалонг, около 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид на Пхукете
Провёл 24 экскурсии для 10 туристов
В туризме более 20 лет, яхтенный капитан, тревел-эксперт, организатор более 100 мероприятий, походов, экспедиций и регат для взрослых и детей. В активе организация и успешное проведение морских походов и круизов на Сейшелы, Азоры, Канары, Карибы, Мальдивы,Таиланд, по всему Средиземноморью, а также России — Крым, Карелия, Приморье и Байкал. Приоритетная задача — активное развитие яхтенного туризма в России, открытие новых маршрутов и направлений, популяризация этого вида отдыха и путешествий.