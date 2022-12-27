Дмитрий — ваш гид на Пхукете

Провёл 24 экскурсии для 10 туристов

В туризме более 20 лет, яхтенный капитан, тревел-эксперт, организатор более 100 мероприятий, походов, экспедиций и регат для взрослых и детей. В активе организация и успешное проведение морских походов и круизов на Сейшелы, Азоры, Канары, Карибы, Мальдивы,Таиланд, по всему Средиземноморью, а также России — Крым, Карелия, Приморье и Байкал. Приоритетная задача — активное развитие яхтенного туризма в России, открытие новых маршрутов и направлений, популяризация этого вида отдыха и путешествий.