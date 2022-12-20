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Описание
Что вас ожидает:
Калейдоскоп веселья, развлечений, отдыха и восторга.
Отправляйтесь в аквапарк и пляжный клуб Blue Tree на Пхукете. По приезду полюбуйтесь просторами кристально чистой воды, куда входит первая искусственная лагуна в регионе, не приносящая вреда окружающей среде и наполненная пресной водой. Аквапарк специально продуман таким образом, чтобы там любой нашел водные занятия себе по душе.
От души покатайтесь с горок, некоторые из которых подбрасывают вас в воздух и в саму лагуну. Над всем водным пространством натянут стальной трос, по которому со страховкой и в шлеме вы можете пересечь все это расстояние. После этого нырните в лагуну с одной из двух скал высотой 5 и 10 метров.
Отдохните в кристально чистой пресной воде лагуны парка Blue Tree или на берегу перед тем, как отправиться на непринужденный шопинг. Благодаря эклектичной кухне ресторана The Terraces и гурманским блюдам инновационного многоэтажного ресторана Tree House, водный парк Blue Tree на Пхукете представляет собой уникальный калейдоскоп веселья, развлечений, отдыха, восторга, положительных эмоций, радости, приподнятого настроения, развлечений и испытаний, где гости любого возраста найдут себе занятие по душе.
Важная информация:
Сопровождение проводится на английском языке.
Дети выше 120 сантиметров проходят по взрослому тарифу.
Запрещены: алкоголь и наркотики, домашние животные, еда и напитки.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что входит
Билет Action Ticket включает посещение лагуны Blue Tree Lagoon, доступ ко всем пляжам, играм и мероприятиям, включая все водные горки, зиплайн и аттракцион Ninja Warrior.
Билет Fun Ticket включает посещение лагуны Blue Tree Lagoon, доступ ко всем пляжам, играм и мероприятиям.
Пакет «Все включено»
Билет Family Action для 4 взрослых включает посещение лагуны Blue Tree Lagoon, доступ ко всем пляжам, играм и мероприятиям, включая все водные горки, зиплайн и аттракцион Ninja Warrior, а также 1 полотенце + 1 шкафчик размера S (40 см x 33 см x 43 см).
Билет Family Fun 2 взрослых и 2 детей включают посещение лагуны Blue Tree Lagoon, доступ ко всем пляжам и играм, и 1 полотенце + 1 шкафчик размера S (40 см x 33 см x 43 см)
Что не входит
Шкафчик (если опция не выбрана)
Полотенце (если опция не выбрана)
Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: 4, 2 Srisoonthorn Rd, Tambon Si Sunthon, Amphoe
Завершение: Blue Tree Phuket
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Сопровождение проводится на английском языке
Дети выше 120 сантиметров проходят по взрослому тарифу
Запрещены: алкоголь и наркотики, домашние животные, еда и напитки
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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