Мы забираем вас с ресепшена вашего отеля. Экскурсия индивидуальная, передвигаться будем на легковом авто (кондиционер). В машине будете только вы и русский гид водитель.

Что вас ожидает:

Встреча рассвета на смотровой площадке Самет Нангши, с которой открывается потрясающий вид на залив Пхангнга;

Пляж с самолётами. Сделаем фото и видео на фоне садящихся самолетов;

Далее на пути пляж Найтон;

пляж Банана.

Кафе с лотосами;

храм ват прананг сан.

биг будда.

•гора обезьян:

•пхукет таун (старый город):

•слоны и тигры:

карон вью.

Можно также чтото убрать или добавить в маршрут.

Возращение в отель.

Задайте гиду любые вопросы по экскурсии.

Пхукет — одно из популярных мест Таиланда. Пхукет привлекает множество туристов ежегодно. Я хочу показать вам самые интересные места острова, которые привлекают людей. У нас будет 12 часов, чтобы встретить рассвет,пляж с самолетами,дикий пляж банана,кафэ с лотосами и т. д. После нашего путешествия вы влюбитесь в Пхукет.

Май Као, Mai Khao — это пляж, который известен тем, что здесь очень низко пролетают самолеты, прямо над головой, иначе этот пляж так и называют — пляж с самолетами на Пхукете. В мире есть всего несколько таких пляжей, где посадочная и взлетная полоса аэропорта находятся прямо у пляжа. #

Изначально площадка Самет Нангше была открыта тайскими фотографами. А конкретно, сделал это Тирасак Сасритави. Вскоре после того, как он выложил в сеть свои фотографии, сюда устремились и другие фотографы, а затем и туристы. #пляж банана

Закрытый с двух сторон скалистыми мысами, которые не позволяют попасть на пляж по берегу, а позади бухты — склоном горы, пляж Банан был и остается не самым доступным пляжем Пхукета, но при этом — одним из популярных. #кафэ с лотосами

Небольшое кафе расположено у пруда с лотосами, которыми можно любоваться бесконечно. Прогуляитесь по пирсу, чтобы впечатлиться поистине романтическим видом.

Инстаграмное место!!!

Важная информация:

Ранний выезд в 04:00–04:30 утра. Это нужно для того что бы приехать во время, не опоздать на рассвет.