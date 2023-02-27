Экскурсия по острову Пхукет + встреча рассвета

Первым делом мы отправимся встречать рассвет на смотровой площадке Самет Нангши

5
1 отзыв
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Первым делом мы отправимся встречать рассвет на смотровой площадке Самет Нангши, с которой открывается потрясающий вид на залив Пхангнга. После возвращаемся на Пхукет и поедем по маршруту экскурсии по острову.
Экскурсия по острову Пхукет + встреча рассвета
Экскурсия по острову Пхукет + встреча рассвета
Экскурсия по острову Пхукет + встреча рассвета
Экскурсия по острову Пхукет + встреча рассвета
Экскурсия по острову Пхукет + встреча рассвета
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы забираем вас с ресепшена вашего отеля. Экскурсия индивидуальная, передвигаться будем на легковом авто (кондиционер). В машине будете только вы и русский гид водитель.

Что вас ожидает:

  • Встреча рассвета на смотровой площадке Самет Нангши, с которой открывается потрясающий вид на залив Пхангнга;
  • Пляж с самолётами. Сделаем фото и видео на фоне садящихся самолетов;
  • Далее на пути пляж Найтон;
  • пляж Банана.
  • Кафе с лотосами;
  • храм ват прананг сан.
  • биг будда.

•гора обезьян:

•пхукет таун (старый город):

•слоны и тигры:

  • карон вью.
  • Можно также чтото убрать или добавить в маршрут.
  • Возращение в отель.
  • Задайте гиду любые вопросы по экскурсии.
  • Пхукет — одно из популярных мест Таиланда. Пхукет привлекает множество туристов ежегодно. Я хочу показать вам самые интересные места острова, которые привлекают людей. У нас будет 12 часов, чтобы встретить рассвет,пляж с самолетами,дикий пляж банана,кафэ с лотосами и т. д. После нашего путешествия вы влюбитесь в Пхукет.
Май Као, Mai Khao — это пляж, который известен тем, что здесь очень низко пролетают самолеты, прямо над головой, иначе этот пляж так и называют — пляж с самолетами на Пхукете. В мире есть всего несколько таких пляжей, где посадочная и взлетная полоса аэропорта находятся прямо у пляжа. #
Изначально площадка Самет Нангше была открыта тайскими фотографами. А конкретно, сделал это Тирасак Сасритави. Вскоре после того, как он выложил в сеть свои фотографии, сюда устремились и другие фотографы, а затем и туристы. #пляж банана
Закрытый с двух сторон скалистыми мысами, которые не позволяют попасть на пляж по берегу, а позади бухты — склоном горы, пляж Банан был и остается не самым доступным пляжем Пхукета, но при этом — одним из популярных. #кафэ с лотосами
Небольшое кафе расположено у пруда с лотосами, которыми можно любоваться бесконечно. Прогуляитесь по пирсу, чтобы впечатлиться поистине романтическим видом.
Инстаграмное место!!!

Важная информация:

Ранний выезд в 04:00–04:30 утра. Это нужно для того что бы приехать во время, не опоздать на рассвет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Авто и водитель
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы
  • Подьем на смотровую 90бат чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Пхукет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Ранний выезд в 04:00–04:30 утра. Это нужно для того что бы приехать во время
  • Не опоздать на рассвет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С
27 фев 2023
Классная экскурсия, очень насыщенная, за день посмотрели всё, что только можно посмотреть на острове, весь топ! В других агентствах пришлось бы ездить 2 дня. Гид приветливый, общительный, сделать обалденные фотки и видео на рассвете и пляже с самолётами! Однозначно, рекомендую!

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