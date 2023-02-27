Мы забираем вас с ресепшена вашего отеля. Экскурсия индивидуальная, передвигаться будем на легковом авто (кондиционер). В машине будете только вы и русский гид водитель.
Что вас ожидает:
- Встреча рассвета на смотровой площадке Самет Нангши, с которой открывается потрясающий вид на залив Пхангнга;
- Пляж с самолётами. Сделаем фото и видео на фоне садящихся самолетов;
- Далее на пути пляж Найтон;
- пляж Банана.
- Кафе с лотосами;
- храм ват прананг сан.
- биг будда.
•гора обезьян:
•пхукет таун (старый город):
•слоны и тигры:
- карон вью.
- Можно также чтото убрать или добавить в маршрут.
- Возращение в отель.
- Задайте гиду любые вопросы по экскурсии.
- Пхукет — одно из популярных мест Таиланда. Пхукет привлекает множество туристов ежегодно. Я хочу показать вам самые интересные места острова, которые привлекают людей. У нас будет 12 часов, чтобы встретить рассвет,пляж с самолетами,дикий пляж банана,кафэ с лотосами и т. д. После нашего путешествия вы влюбитесь в Пхукет.
Май Као, Mai Khao — это пляж, который известен тем, что здесь очень низко пролетают самолеты, прямо над головой, иначе этот пляж так и называют — пляж с самолетами на Пхукете. В мире есть всего несколько таких пляжей, где посадочная и взлетная полоса аэропорта находятся прямо у пляжа. #
Изначально площадка Самет Нангше была открыта тайскими фотографами. А конкретно, сделал это Тирасак Сасритави. Вскоре после того, как он выложил в сеть свои фотографии, сюда устремились и другие фотографы, а затем и туристы. #пляж банана
Закрытый с двух сторон скалистыми мысами, которые не позволяют попасть на пляж по берегу, а позади бухты — склоном горы, пляж Банан был и остается не самым доступным пляжем Пхукета, но при этом — одним из популярных. #кафэ с лотосами
Небольшое кафе расположено у пруда с лотосами, которыми можно любоваться бесконечно. Прогуляитесь по пирсу, чтобы впечатлиться поистине романтическим видом.
Инстаграмное место!!!
Важная информация:
Ранний выезд в 04:00–04:30 утра. Это нужно для того что бы приехать во время, не опоздать на рассвет.