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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Лучший экстрим парк на Пхукете ждет вас! Для любителей экстремального отдыха и интересных приключений предлагаем прогулку по джунглям по канатам с полетами гиббона среди тропических деревьев. Веревочные мосты, летающие велосипеды, сетки, полеты и многое другое - всплеск адреналина обеспечен!
Допускаются люди ростом выше 130 см. и весом до 130 кг.
Запрещено беременным женщинам.
Что надеть в парк:
- Удобную одежду и закрытую спортивную обувь. Если у вас нет такой обуви, вы сможете взять обувь в парке бесплатно.
- Доплата за трансфер из удалённых районов 600 бат за машину: Бангтао, Лагуна, Сурин, Найтон, Найянг, Майкао, Ао По, Ко Сирэ.
- Трансфер из отелей на центральных пляжах включен в стоимость экскурсии.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля и обратно
- Оборудование для безопасности: страховочный пояс с карабином
- Перчатки и шлем
- Англоговорящий инструктор
- Вход в парк
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Вам необходимо связаться с организаторами по номеру +79163637120 в whatsapp или telegram. Не забудьте указать номер заказа на Спутнике.
- Обратите внимание, что морские экскурсии не подходят женщинам в период беременности.
- Допускаются люди ростом выше 130 см и весом до 130 кг
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании