Экстремальные приключения в джунглях

Описание
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Экстремальные приключения в джунглях
Экстремальные приключения в джунглях
Экстремальные приключения в джунглях
Экстремальные приключения в джунглях
Экстремальные приключения в джунглях
Экстремальные приключения в джунглях
Экстремальные приключения в джунглях
Ближайшие даты:
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июн
2
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Лучший экстрим парк на Пхукете ждет вас! Для любителей экстремального отдыха и интересных приключений предлагаем прогулку по джунглям по канатам с полетами гиббона среди тропических деревьев. Веревочные мосты, летающие велосипеды, сетки, полеты и многое другое - всплеск адреналина обеспечен!
Допускаются люди ростом выше 130 см. и весом до 130 кг.
Запрещено беременным женщинам.

Что надеть в парк:

  • Удобную одежду и закрытую спортивную обувь. Если у вас нет такой обуви, вы сможете взять обувь в парке бесплатно.
  • Доплата за трансфер из удалённых районов 600 бат за машину: Бангтао, Лагуна, Сурин, Найтон, Найянг, Майкао, Ао По, Ко Сирэ.
  • Трансфер из отелей на центральных пляжах включен в стоимость экскурсии.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Оборудование для безопасности: страховочный пояс с карабином
  • Перчатки и шлем
  • Англоговорящий инструктор
  • Вход в парк
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Вам необходимо связаться с организаторами по номеру +79163637120 в whatsapp или telegram. Не забудьте указать номер заказа на Спутнике.
  • Обратите внимание, что морские экскурсии не подходят женщинам в период беременности.
  • Допускаются люди ростом выше 130 см и весом до 130 кг
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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