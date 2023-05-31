Лучший экстрим парк на Пхукете ждет вас! Для любителей экстремального отдыха и интересных приключений предлагаем прогулку по джунглям по канатам с полетами гиббона среди тропических деревьев. Веревочные мосты, летающие велосипеды, сетки, полеты и многое другое - всплеск адреналина обеспечен!

Допускаются люди ростом выше 130 см. и весом до 130 кг.

Запрещено беременным женщинам.

Что надеть в парк: