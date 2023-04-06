Удивительный эктремальный парк «Мир Ханумана» — самый большой развлекательный парк на Пхукете. Здесь вы сможете погулять по дикой природе, полетать среди экзотических деревьев на зиплайнах. Пройдете по шатающемуся подвесному мосту, спуститесь с дерева как Тарзан. А еще прокатитесь по железной дороге в окружении захватывающих дух пейзажей.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Реликтовый лес
- Настоящий тропический лес
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
За яркими приключениямиОтправляясь в экстрим-парк Мир Ханумана, вы по-настоящему сможете ощутить свободный полет среди деревьев в джунглях, подобно приматам, передвигающимся таким образом с ветки на ветку. Это настоящее приключение в джунглях, позволяющее взглянуть на красоту острова "с высока". Вы прогуляетесь по подвесному мосту и канатной дороге, что позволит вам сделать самые красочные и впечатляющие фотографии.
Кроме того, будет возможность прокатиться по монорельсовой извилистой дороге длиной 800 метров. Весь путь проходит среди экзотических деревьев, а скорость на отдельных участках может достигать 40 км/ч, что обязательно добавит ярких эмоций и адреналина.
Ежедневно 10:00, 13:00, 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от отеля и обратно
- Входной билет
- Экипировка
- Обед, вода
- Что не входит
- Покупка сувениров
- Место начала и завершения?
- На ресепшене вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 10:00, 13:00, 15:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
- Важная информация
- Здравствуйте! Спасибо
- Что выбрали мою экскурсию! Я с вами свяжусь по вотсап в течение 1-2 часов. +66937519357 вы всегда можете со мной связаться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Парки
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