За яркими приключениямиОтправляясь в экстрим-парк Мир Ханумана, вы по-настоящему сможете ощутить свободный полет среди деревьев в джунглях, подобно приматам, передвигающимся таким образом с ветки на ветку. Это настоящее приключение в джунглях, позволяющее взглянуть на красоту острова "с высока". Вы прогуляетесь по подвесному мосту и канатной дороге, что позволит вам сделать самые красочные и впечатляющие фотографии.

Кроме того, будет возможность прокатиться по монорельсовой извилистой дороге длиной 800 метров. Весь путь проходит среди экзотических деревьев, а скорость на отдельных участках может достигать 40 км/ч, что обязательно добавит ярких эмоций и адреналина.