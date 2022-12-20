ежедневно в 08:00, 10:00, 13:00 и 15:00

Вы получите доступ к 42 аттракционам парка. Среди них: зиплайны, винтовые лестницы в джунглях, тропическая железная дорога и небесные мосты. Вы сможете полетать над экзотическими деревьями и приземлиться в ущелье. Погулять среди облаков и пройти по подвесному мосту, наслаждаясь фантастическими видами. Рядом с вами всегда будет сопровождающий: он во всем вас сориентирует и поможет не пропустить главное.
В стоимость экскурсии все включено: трансфер из отеля и обратно, входные билеты в парк с доступом к 42 аттракционам, обед.