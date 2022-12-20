Экстрим-парк «Мир Ханумана» на Пхукете

Посетить крупнейший на острове веревочный парк, покататься на зиплайнах и пройти по подвесным мостам

Приглашаю всех любителей активного отдыха на групповую экскурсию в экстрим-парк «Мир Ханумана», расположенный в тропическом лесу! Вы полетаете среди экзотических деревьев на зиплайнах, пройдете по извилистой винтовой лестнице и по подвесному мосту. Прокатитесь по железной дороге в окружении захватывающих дух пейзажей и погуляете по дикой природе.
Экстрим-парк «Мир Ханумана» на Пхукете
Экстрим-парк «Мир Ханумана» на Пхукете
Экстрим-парк «Мир Ханумана» на Пхукете
Экстрим-парк «Мир Ханумана» на Пхукете
Экстрим-парк «Мир Ханумана» на Пхукете
Экстрим-парк «Мир Ханумана» на Пхукете
Экстрим-парк «Мир Ханумана» на Пхукете
Экстрим-парк «Мир Ханумана» на Пхукете
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ждет

Экстрим-парк в джунглях

Вы получите доступ к 42 аттракционам парка. Среди них: зиплайны, винтовые лестницы в джунглях, тропическая железная дорога и небесные мосты. Вы сможете полетать над экзотическими деревьями и приземлиться в ущелье. Погулять среди облаков и пройти по подвесному мосту, наслаждаясь фантастическими видами. Рядом с вами всегда будет сопровождающий: он во всем вас сориентирует и поможет не пропустить главное.

Организационные детали

В стоимость экскурсии все включено: трансфер из отеля и обратно, входные билеты в парк с доступом к 42 аттракционам, обед.

ежедневно в 08:00, 10:00, 13:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 10:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета

👥Групповые🚗На машине🧒Можно с детьми⚙️Необычные🏆Активный отдых🌳ДжунглиЭкстрим🏞Парки🍀Природа и пейзажиНа островаМосты

Похожие туры на Пхукете

Достопримечательности Пхукета с русским гидом
6 часов
Групповая
до 13 чел.
Организатор экскурсии Пхукет
Пхукет
5
1 отзыв
Достопримечательности Пхукета с русским гидом
Отправляйтесь в тур по острову Пхукет, где вы посетите самые лучшие обзорные площадки и местные достопримечательности
Ваш отель
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
$25.90 за 1 человека
12 островов и 4 жемчужины Андаманского моря 2 дня 1 ночь
2 дня
Авторский тур
до 40 чел.
Организатор экскурсии Пхукет
Пхукет
4.9
15 отзывов
12 островов и 4 жемчужины Андаманского моря 2 дня 1 ночь
Наверное, вы видели небольшие острова, когда только подлетали к Пхукету. А что если рассмотреть все эти острова вблизи
Ваш отель
21 дек
22 дек
23 дек
24 дек
$152.90 за 1 человека
11 островов - Пхи Пхи Джеймс Бонд Краби
13 часов
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Пхукет
Пхукет
5
1 отзыв
11 островов - Пхи Пхи Джеймс Бонд Краби
Вокруг Пхукета в Андаманском море находится множество красивых островов
Ваш отель
20 дек
22 дек
24 дек
27 дек
$123 за 1 человека
Большое путешествие по Пхукету на целый день
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
5
8 отзывов
Большое путешествие по Пхукету на целый день
Насыщенная авто-пешеходная экскурсия по самым интересным и живописным местам острова
у вашего отеля
10 янв
11 янв
13 янв
17 янв
$199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Пхукету на мотобайке
6 часов
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
Организатор экскурсии Пхукет
Пхукет
5
2 отзыва
Индивидуальная обзорная экскурсия по Пхукету на мотобайке
На Пхукете множество прекрасных мест, которые обязательно стоит посетить
Ваш отель
4 янв
5 янв
6 янв
7 янв
$76.90 за 1 человека
Дайвинг на Пхукете у острова Рача-Яй
11 часов
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Пхукет
Пхукет
4.9
11 отзывов
Дайвинг на Пхукете у острова Рача-Яй
Райские острова в окружении кристально чистого моря идеальны
Ваш отель
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
$124.90 за 1 человека
Исторический Пхукет-Таун и не туристические красоты острова
6 часов
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
Организатор экскурсии Артем
Артем
Нет отзывов
Исторический Пхукет-Таун и не туристические красоты острова
Мотобайк - самый популярный транспорт в Таиланде и самый удобный для обзорной экскурсии
ваш отель
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
$103 за 1 человека
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Валерий
Валерий
5
24 отзыва
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
Дружеское авто-путешествие со знатоком, который поделится достоверной информацией и влюбит в Таиланд
в вашем отеле
26 дек
27 дек
28 дек
10 янв
$190 за всё до 4 чел.
Пхукет для новичков
6.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Тимур
Тимур
4.9
58 отзывов
Очень популярно сейчас
Пхукет для новичков
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
возле вашего отеля
21 дек
23 дек
24 дек
30 дек
170$145 за всё до 4 чел.
Пхукет изнутри
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Nikolay
Nikolay
Нет отзывов
Пхукет изнутри
Посетить знаковые и тайные места острова на душевной обзорной экскурсии
у вашего отеля
26 дек
27 дек
31 дек
1 янв
212$181 за всё до 6 чел.
Пхукет-Таун и нетуристические красоты острова на байках
6 часов
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
Организатор экскурсии Артём
Артём
Нет отзывов
Пхукет-Таун и нетуристические красоты острова на байках
Прочувствовать остров - от секретных храмов до гастро-точек, от трущоб до смотровых площадок
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
от $125 за 1 человека
День приключений на Пхукете
6 часов
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Денис
Денис
Нет отзывов
День приключений на Пхукете
Посетить Королевство тигров и змеиную ферму, объехать лучшие смотровые и увидеть самолеты над пляжем
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
$350 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Пхукете
ХОРОШО
🧭
ТАМ