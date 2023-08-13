Необычный тур на Пхукете: индивидуальный рафтинг и пещера со сталактитами
Приготовьтесь промокнуть до нитки! Вас ждет сплав по реке, в котором вы сможете попробовать управлять надувной лодкой.
Любители острых ощущений могут испытать себя, пролетев на тарзанке над озером, а для любознательных путешественников предусмотрена поездка к местным достопримечательностям — статуе лежащего Будды, храму Суван Куха и пещере со сталактитами. А еще вы сможете увидеть настоящее шоу слонов и прокатиться по джунглям на квадроциклах. Впечатления точно останутся надолго!
Любители острых ощущений могут испытать себя, пролетев на тарзанке над озером, а для любознательных путешественников предусмотрена поездка к местным достопримечательностям — статуе лежащего Будды, храму Суван Куха и пещере со сталактитами. А еще вы сможете увидеть настоящее шоу слонов и прокатиться по джунглям на квадроциклах. Впечатления точно останутся надолго!
Ближайшие даты:
13
авг
авг
14
авг
авг
15
авг
авг
16
авг
авг
17
авг
авг
18
авг
авг
19
авг
авг
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Храм Суван Куха
- Сафари-парк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На волне адреналинаТур займет целый день — вас ждут захватывающие дух приключения. На надувных лодках вы отправитесь в стремительный сплав по реке. Здесь вы не только пассажир, но и активный участник, который будет помогать грести в нужном направлении! При желании вы также сможете прокатиться на тарзанке, пролетев прямо над озером — вам откроется невероятный вид. Храм с обезьянами и шоу слоновПосле сплава вас ждет посещение храма с обезьянами Суван Куха, где можно сделать памятные фотографии. Затем мы отправимся к статуе лежащего Будды и прогуляемся по пещере со сталактитами. Вы также сможете увидеть шоу слонов и после покормить их бананами, посетив местный сафари-парк. Завершим мы ваше приключение поездкой на квадроциклах по джунглям. Важная информацияС собой возьмите полотенце, воду, купальники, тапочки или шлёпки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Комфортабельный трансфер
- Катание на лодке
- Зип-лайн
- Квадроциклы
- Катание на слонах
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберем вас из отеляЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- С собой возьмите полотенце
- Воду
- Купальники
- Тапочки или шлёпки. Можете взять деньги для питания
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета
Индивидуальные
Необычные
Активный отдых
Экстрим
На весь день
Слоны
Животные
На квадроциклах
Сплавы и рафтинг
Водные развлечения
Похожие туры из Пхукета
Индивидуальная
5 часов
Семейные приключения на Пхукете
Подружиться с тиграми, слонами и обезьянами в парках, а также увидеть Биг Будду
у вашего отеля, виллы или в другом удобном вам мес...
Сегодня
Завтра
15 авг
16 авг
200$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Незабываемое путешествие в Пхукет-таун и его окрестности
Посетить популярные и нетуристические места - от горы Као Ранг до мыса Панва
на ресепшне вашего отеля
Сегодня
Завтра
15 авг
16 авг
200$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Пхукет для новичков
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
возле вашего отеля
16 авг
17 авг
18 авг
24 авг
250$188 за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии