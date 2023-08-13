Приготовьтесь промокнуть до нитки! Вас ждет сплав по реке, в котором вы сможете попробовать управлять надувной лодкой. Любители острых ощущений могут испытать себя, пролетев на тарзанке над озером, а для любознательных путешественников предусмотрена поездка к местным достопримечательностям — статуе лежащего Будды, храму Суван Куха и пещере со сталактитами. А еще вы сможете увидеть настоящее шоу слонов и прокатиться по джунглям на квадроциклах. Впечатления точно останутся надолго!

Описание

На волне адреналинаТур займет целый день — вас ждут захватывающие дух приключения. На надувных лодках вы отправитесь в стремительный сплав по реке. Здесь вы не только пассажир, но и активный участник, который будет помогать грести в нужном направлении! При желании вы также сможете прокатиться на тарзанке, пролетев прямо над озером — вам откроется невероятный вид. Храм с обезьянами и шоу слоновПосле сплава вас ждет посещение храма с обезьянами Суван Куха, где можно сделать памятные фотографии. Затем мы отправимся к статуе лежащего Будды и прогуляемся по пещере со сталактитами. Вы также сможете увидеть шоу слонов и после покормить их бананами, посетив местный сафари-парк. Завершим мы ваше приключение поездкой на квадроциклах по джунглям. Важная информацияС собой возьмите полотенце, воду, купальники, тапочки или шлёпки.