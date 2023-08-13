Индивидуальный рафтинг на Пхукете

Необычный тур на Пхукете: индивидуальный рафтинг и пещера со сталактитами

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приготовьтесь промокнуть до нитки! Вас ждет сплав по реке, в котором вы сможете попробовать управлять надувной лодкой.

Любители острых ощущений могут испытать себя, пролетев на тарзанке над озером, а для любознательных путешественников предусмотрена поездка к местным достопримечательностям — статуе лежащего Будды, храму Суван Куха и пещере со сталактитами. А еще вы сможете увидеть настоящее шоу слонов и прокатиться по джунглям на квадроциклах. Впечатления точно останутся надолго!
Индивидуальный рафтинг на Пхукете
Индивидуальный рафтинг на Пхукете
Индивидуальный рафтинг на Пхукете
Индивидуальный рафтинг на Пхукете
Индивидуальный рафтинг на Пхукете
Индивидуальный рафтинг на Пхукете
Ближайшие даты:
13
авг
14
авг
15
авг
16
авг
17
авг
18
авг
19
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Храм Суван Куха
  • Сафари-парк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На волне адреналинаТур займет целый день — вас ждут захватывающие дух приключения. На надувных лодках вы отправитесь в стремительный сплав по реке. Здесь вы не только пассажир, но и активный участник, который будет помогать грести в нужном направлении! При желании вы также сможете прокатиться на тарзанке, пролетев прямо над озером — вам откроется невероятный вид. Храм с обезьянами и шоу слоновПосле сплава вас ждет посещение храма с обезьянами Суван Куха, где можно сделать памятные фотографии. Затем мы отправимся к статуе лежащего Будды и прогуляемся по пещере со сталактитами. Вы также сможете увидеть шоу слонов и после покормить их бананами, посетив местный сафари-парк. Завершим мы ваше приключение поездкой на квадроциклах по джунглям. Важная информацияС собой возьмите полотенце, воду, купальники, тапочки или шлёпки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Комфортабельный трансфер
  • Катание на лодке
  • Зип-лайн
  • Квадроциклы
  • Катание на слонах
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • С собой возьмите полотенце
  • Воду
  • Купальники
  • Тапочки или шлёпки. Можете взять деньги для питания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета

Индивидуальные
Необычные
Активный отдых
Экстрим
На весь день
Слоны
Животные
На квадроциклах
Сплавы и рафтинг
Водные развлечения

Похожие туры из Пхукета

Семейные приключения на Пхукете
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
186 отзывов
Семейные приключения на Пхукете
Подружиться с тиграми, слонами и обезьянами в парках, а также увидеть Биг Будду
у вашего отеля, виллы или в другом удобном вам мес...
Сегодня
Завтра
15 авг
16 авг
200$160 за всё до 4 чел.
Незабываемое путешествие в Пхукет-таун и его окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Незабываемое путешествие в Пхукет-таун и его окрестности
Посетить популярные и нетуристические места - от горы Као Ранг до мыса Панва
на ресепшне вашего отеля
Сегодня
Завтра
15 авг
16 авг
200$150 за всё до 4 чел.
Пхукет для новичков
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
102 отзыва
Пхукет для новичков
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
возле вашего отеля
16 авг
17 авг
18 авг
24 авг
250$188 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии на Пхукете
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ