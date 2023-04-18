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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествия существуют для впечатлений, впечатления превращаются в воспоминания, а воспоминания теперь хранятся в галерее вашего телефона.
Знаете, для чего вы покупали себе такой дорогой телефон?
Все просто: если вы сейчас в путешествии, значит, для смартфона настал его звездный час.
Камера в телефоне отличная, но фото до сих пор не дотягивают до "шедевров"? Тогда пусть этим займется профессионального фотограф, знающий лучшие ракурсы и условия для съёмки.
Не умеете позировать и считаете себя нефотогеничной? Можно не переживать, фотограф обязательно поделится секретами позирования, ведь у него большой опыт работы в портретном жанре.
Если описать одним предложением, то это пятичасовое путешествие с фоторгафом для вас и ваших подписчиков или очень большаяа фотосессия на ваш телефон.
На выбор есть три очень разных по идеи и содержанию "маршрута":
- Классическая экскурсия.
- За один раз мы сделаем базу контента, которую многие не успевают сделать за весь отпуск. Этот маршрут очень гибкий, конкретный список мест будет проработан в зависимости от вашего местоположения и пожеланий. Основные локации будут выглядеть так: главная достопримечательность (например, Биг Будда); пляж, максимально подходящий для фото, лучшая смотровая площадка в вашем районе, Буддийский или Китайский храм для культурной составляющей экскурсии, приятное кафе с интересным интерьером или видом, и, если останется время - секретное, непопулярное место.
- Пляжный контент.
- Как же хочется эффектных пляжных фотографий без кучи постороних людей на заднем плане. А что, если оставить основные пляжи туристам, а самим отправиться в труднодоступную приватную бухту? Помимо отсутствия толп туристов, мы получим разнообразный пляж (песок, камни, пальмы) и большое количество фотозон. Если нужно хорошо проработать тему пляжного отдыха с красивыми видами и "выгулять" все купалники, то это идеальный вариант. После активной части создания контента можно остаться там на весь день, инфраструктура пляжа позволяет даже остаться на ночь.
- Контент-фотостудия.
- Самое необычное предложение для людей, у которых уже достаточно контента с острова или просто хочется чего-то большего. Фотостудия в 3000 квадратных метров, с 58 различными тематическими фотозонами на трех этажах! Такого разнообразия на Пхукете больше не найти. Сюда можно отправиться со всем своим гардеробом и его всё равно не хватит, чтобы обыграть все фотозоны. Тут также можно остаться после основной части съёмок на целый день, например, чтобы продолжить дурачиться на камеру со своим другом или подругой.
Если вы не можете определится с выбором, то я обязательно помогу с правильным выбором именно для вас. Да, кстати -
все представленные фото сделаны мной на телефон.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Мото-транспорт
- Что не входит
- Билеты
- Кафе
- Специальный транспорт
- Место начала и завершения?
- У отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Оплата:
- Платеж на месте возможен в батах или долларах
- Дополнительные расходы:
- В зависимости от выбранного направления потребуются дополнительные расходы от 100 до 1000 бат на человека (угощения в кафе или входные билеты)
- Транспорт:
- В базовой версии экскурсии передвижения осуществляется на байке (шлем выдаётся). Но если речь идет о компании, то можно доплатить за дополнительный байк 2000 бат, или выбрать автомобиль 3000 бат (важный момент: в автомобиле не портится прическа)
- Место встречи:
- У вашего отеля или апартаментов, где вы остановились
- Что взять с собой:
- Перед экскурсией обязательно стоит очистить память телефона и взять с собой повребанк. Количество одежд для смены образов зависит от выбранного маршрута
- Дополнительные возможности:
- Помимо съёмки на телефон можно разнообразить контент с помощью съёмки на профессиональную камеру и дрон
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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