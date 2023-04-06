Посетите деревню «морских цыган», которая полностью построена на сваях.

Катание на каноэ — в сопровождении инструктора вы прокатитесь на каноэ между величественных карстовых скал.

Насладитесь живой природой, пейзажами, окруженными известняковыми скалами и карстовыми образованиями.

Живописная природа и изумрудные водыБольшая часть территории провинции — это национальные парки и природные заповедники с богатейшей флорой и фауной. Кроме того провинция Пханг-Нга известна креветочными фермами, мангровыми зарослями и потрясающими пейзажами. Чтобы всё это увидеть, на пирсе мы пересядем на традиционную тайскую лодку и отправимся в трехчасовое путешествие. Что вас ждет:• Остров Джеймса Бонда — Вы сможете высадиться на берег, прогуляться и сделать фото на память.