Провинция Пханг-Нга известна креветочными фермами, мангровыми зарослями и потрясающими пейзажами.
Чтобы всё это увидеть, на пирсе мы пересядем на традиционную тайскую лодку и отправимся в трехчасовое путешествие.
Чтобы всё это увидеть, на пирсе мы пересядем на традиционную тайскую лодку и отправимся в трехчасовое путешествие.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Остров Дж. Бонда
- Плавучая деревня морских цыган
- Самет Нангши смотровая площадка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Живописная природа и изумрудные водыБольшая часть территории провинции — это национальные парки и природные заповедники с богатейшей флорой и фауной. Кроме того провинция Пханг-Нга известна креветочными фермами, мангровыми зарослями и потрясающими пейзажами. Чтобы всё это увидеть, на пирсе мы пересядем на традиционную тайскую лодку и отправимся в трехчасовое путешествие. Что вас ждет:• Остров Джеймса Бонда — Вы сможете высадиться на берег, прогуляться и сделать фото на память.
- Посетите деревню «морских цыган», которая полностью построена на сваях.
- Катание на каноэ — в сопровождении инструктора вы прокатитесь на каноэ между величественных карстовых скал.
- Насладитесь живой природой, пейзажами, окруженными известняковыми скалами и карстовыми образованиями.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Вход в нац. парк
- 3 часовые катание на лодке
- Вода, влажные салфетки
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- На ресепшене вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Что-нибудь с длинными рукавами
- Головной убор
- Солнечные очки
- Деньги и телефон. После бронирования я свяжусь с вами по воцап и мы все детально обсудим
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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