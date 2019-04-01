Даже здороваясь, тайцы часто вместо приветствия спрашивают: «Ты поел?». Представьте, как развит в стране культ еды! Гастро-тур по Пхукету охватит яркие виды города и колоритные лавочки, экзотические кафе и рестораны, где вы ощутите всё изобилие и разнообразие местной кухни с примесью малазийской и китайской. Я расскажу, как использовать наборы тайских специй, куда идти за фруктами и шейками, а куда — за сумасшедшим стритфудом. И организую вашу первую «встречу» с настоящим кокосовым супом и дуриановым мороженым там, где вкусно и аутентично!

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Описание

Что вас ожидает

Ритмы утреннего Пхукета и краски тайского рынка

Утром вы отправитесь на рынок, где кипит жизнь. Увидите, как завозят свежие овощи и фрукты, специи и травы, целые фуры ананасов и кокосов, манго и папайи. Как торговцы кипятят масло в своих чанах и ловко обжаривают вкуснейшую сладкую выпечку, напоминающую пончики, хворост и пахлаву одновременно. После утренней дегустации на рынке я отведу вас на смотровую площадку, где мы насладимся видами Пхукета с высоты. А перед обедом найдём время для новых ощущений: вы попробуете дуриан — фрукт, о котором ходит столько слухов и легенд из-за его специфического запаха и вкуса.

Национальные супы и смузи под водопадом

Я отведу вас в аутентичное тайское кафе, где подают знаменитые первые блюда: кокосовый и ананасовый супы, грин и ред карри. Не переживайте, слишком остро не будет! А после поедем на поиски прохлады — в тень водопада, чтобы отдохнуть, потягивая фреши и смузи. Одного манго-шейка достаточно, чтобы влюбиться в Таиланд! А если захочется чего-то покрепче, устроим дегустацию местных стилей крафтового пива.

Пхукет Таун вечером и его гастрономические секреты

Ближе к закату вы погрузитесь в шум города и атмосферу веселья — после прогулки по старым улочкам встретите артистов разного жанра и заглянете в лавки со стритфудом. Многие тайские закуски покажутся странноватыми на вид, но я помогу понять, что за блюда перед вами, и открыться новому гастрономическому опыту. А заодно расскажу, какие тайские соусы разнообразят ваши ужины, какие целебные зелья и снадобья можно найти в местных аптеках и какие кушанья перекочевали в кухню Пхукета из китайской и малазийской.

Организационные детали