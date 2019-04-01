Магия вкусов Азии: гастрономический тур по Пхукету
Побывать на тайских рынках, полюбить национальные блюда и понять сочную тайскую кухню
4.4
5 отзывов
Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Даже здороваясь, тайцы часто вместо приветствия спрашивают: «Ты поел?».
Представьте, как развит в стране культ еды! Гастро-тур по Пхукету охватит яркие виды города и колоритные лавочки, экзотические кафе и рестораны, где вы ощутите всё изобилие и разнообразие местной кухни с примесью малазийской и китайской.
Я расскажу, как использовать наборы тайских специй, куда идти за фруктами и шейками, а куда — за сумасшедшим стритфудом.
И организую вашу первую «встречу» с настоящим кокосовым супом и дуриановым мороженым там, где вкусно и аутентично!
Ближайшие даты:
6 мая
7 мая
8 мая
9 мая
10 мая
11 мая
12 мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Ритмы утреннего Пхукета и краски тайского рынка
Утром вы отправитесь на рынок, где кипит жизнь. Увидите, как завозят свежие овощи и фрукты, специи и травы, целые фуры ананасов и кокосов, манго и папайи. Как торговцы кипятят масло в своих чанах и ловко обжаривают вкуснейшую сладкую выпечку, напоминающую пончики, хворост и пахлаву одновременно. После утренней дегустации на рынке я отведу вас на смотровую площадку, где мы насладимся видами Пхукета с высоты. А перед обедом найдём время для новых ощущений: вы попробуете дуриан — фрукт, о котором ходит столько слухов и легенд из-за его специфического запаха и вкуса.
Национальные супы и смузи под водопадом
Я отведу вас в аутентичное тайское кафе, где подают знаменитые первые блюда: кокосовый и ананасовый супы, грин и ред карри. Не переживайте, слишком остро не будет! А после поедем на поиски прохлады — в тень водопада, чтобы отдохнуть, потягивая фреши и смузи. Одного манго-шейка достаточно, чтобы влюбиться в Таиланд! А если захочется чего-то покрепче, устроим дегустацию местных стилей крафтового пива.
Пхукет Таун вечером и его гастрономические секреты
Ближе к закату вы погрузитесь в шум города и атмосферу веселья — после прогулки по старым улочкам встретите артистов разного жанра и заглянете в лавки со стритфудом. Многие тайские закуски покажутся странноватыми на вид, но я помогу понять, что за блюда перед вами, и открыться новому гастрономическому опыту. А заодно расскажу, какие тайские соусы разнообразят ваши ужины, какие целебные зелья и снадобья можно найти в местных аптеках и какие кушанья перекочевали в кухню Пхукета из китайской и малазийской.
Организационные детали
В стоимость включены: — несколько видов фруктовых шейков; — сет из тайских блюд в аутентичном кафе; — кокосы и вода на протяжении тура.
Экскурсия проводится на автомобиле или мотобайке (мы обсудим это в переписке).
Экскурсию в разное время проводят 3 профессиональных гида (Артем, Борис или Артем).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья и Кристина — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 358 туристов
Привет, мы Илья и Кристина. Профессиональный фотограф и организатор туров и мероприятий. С нами работает отличная команда гидов и фотографов — мы с радостью покажем вам свою Азию. Наша жизнь — одно большое фотопутешествие, за плечами более 30 посещенных стран, многие из которых мы проехали автостопом, знакомясь с новыми людьми и изучая жизнь страны изнутри. Мы взбирались на вулканы Явы, пробирались по джунглям Бали в поисках самого высокого водопада, исследовали природу Алтая в многодневных походах «дикарем», исколесили пол-Европы на авто и проехали всю Азию на байке. Мы поделимся с вами своими интересными историями, расскажем, как интереснее всего знакомиться с новыми странами и куда отправиться в следующую поездку. Мы покажем вам все самое экзотичное и нетуристическое. Вы станете не обычными туристами, а исследователями. Ну и, конечно, хорошие фотографии будут приятным дополнением к путешествию!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
1 апр 2019
Здравствуйте! В марте 2019 года мы с мужем отдыхали на Пхукете. Так как мы уже заказывали экскурсии на Tripster и остались довольны, решили вновь воспользоваться их услугами. Заказали экскурсию «Гастрономический тур по Пхукету». Ребята были пунктуальны, приехали вовремя на машине с кондиционером, чтобы забрать нас из отеля. Сама экскурсия была замечательной, это новый и свежий взгляд на экскурсионный продует. Я теперь могу сказать, что тайская кухня - это не только суп Том-ям, она разнообразна и вкусна. мы не только услышали рассказ о традиционных тайских деликатесах, но увидели секреты приготовления блюд и напитков, а так же попробовали их на вкус (мой любимый суп теперь - зелёный карри, мужу понравился ананасовый суп, а дуриан оказывается не так уж ужасен на вкус и запах) во время увлекательного маршрута по необычным достопримечательностям города. Огромное спасибо ребятам: эрудированному Илье и остроумной Кристине (которая ещё и отправила нам замечательные фото с экскурсии). Нам было с Вами легко и интересно. Я очень рекомендую эту экскурсию. Что бы во время обратного рейса домой, слыша вопрос о том, кушали ли вы Том-ям, с улыбкой бывалого путешествинника рассказать о том, что ели и другие традиционные тайские супы, добавляя их названия, а так же неведомые ранее деликатесы, подтверждая слова фотографиями с экскурсии.
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Анна
18 мар 2019
Впервые появилось желание написать отрицательный отзыв. По сути, никакой экскурсии не было, ничего познавательного, увлекательного, необычного мы не почерпнули. Приятные молодые люди провезли нас на комфортном автомобиле по нескольким торговым точкам острова, отвечали на заданные вопросы. Мы посидели в кафе за свои деньги, Кристина сделала несколько фотографий, которые нам не прислали. Обидно, что впервые при выборе фруктов для дома мы решили воспользоваться помощью "профессионалов", и в итоге привезли в Санкт-Петербург 10 кг. кислых "подарков", разочаровав всех друзей и родственников…
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Карина
24 янв 2019
Ребята были очень приветливыми и очень старались - с ними нам было интересно и комфортно. Благодаря им нам удалось посмотреть на Пхукет другими глазами и попробовать многое из того, что мы, как туристы, наверное даже не попробовали бы. в других обстоятельствах. Для нас это был очень положительный и приятный опыт!
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Наталья
22 янв 2019
Большое спасибо ребятам Илье и Кристине за чудесное времяпрепровождение! Узнали много нового, попробовали много нового, купили много опять же нового и вообще все замечательно было!
А
Анастасия
6 янв 2019
Доброго дня! Экскурсия прошла очень интересно. Всё было вкусно и не обычно. Огромное спасибо: Илье и Кристине. Ребята Вы огромные молодцы!!!!!
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