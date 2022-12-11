Я живу на Пхукете более 10 лет — и знаю его «от и до». Это необыкновенное место, которое не всем открывается с первого раза. Я покажу остров с разных сторон и помогу вам по-настоящему его понять. Мы поднимемся на лучшие смотровые площадки, разберемся в архитектуре буддийских храмов, погуляем по ярким улицам Старого города, заглянем в китайскую лапшичную. И это далеко не всё!

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Описание

Что вас ожидает

Пхукет Таун, Большой Будда и не только

Вы посетите три смотровых площадки с великолепными видами на окрестности Пхукета и острова Пхи-Пхи. Оцените гигантскую статую Большого Будды и прогуляетесь по колоритным улицам Старого города, рассматривая колониальную португальскую архитектуру. А также увидите два храма разных ветвей буддизма — тхеравада и махаяна — и разберетесь, чем они отличаются друг от друга.

Пхукет изнутри

Пхукет славится не только богатой культурой и живописными пейзажами, но и отличной кухней. Мы перекусим в аутентичной лапшичной, которой владеет уже четвертое поколение семьи китайских переселенцев. Это место неоднократно было отмечено Гидом Мишлен! А еще осмотрим старинную резиденцию губернатора Пхукета и встретим закат в самой южной точке острова.

Организационные детали