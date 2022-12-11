Многогранный Пхукет

Главные достопримечательности и тайные места райского острова на душевной обзорной экскурсии

3.7
3 отзыва
Я живу на Пхукете более 10 лет — и знаю его «от и до». Это необыкновенное место, которое не всем открывается с первого раза. Я покажу остров с разных сторон и помогу вам по-настоящему его понять.

Мы поднимемся на лучшие смотровые площадки, разберемся в архитектуре буддийских храмов, погуляем по ярким улицам Старого города, заглянем в китайскую лапшичную. И это далеко не всё!
Многогранный Пхукет
Многогранный Пхукет
Многогранный Пхукет
Многогранный Пхукет
Многогранный Пхукет
Многогранный Пхукет
Многогранный Пхукет
Многогранный Пхукет
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пхукет Таун, Большой Будда и не только

Вы посетите три смотровых площадки с великолепными видами на окрестности Пхукета и острова Пхи-Пхи. Оцените гигантскую статую Большого Будды и прогуляетесь по колоритным улицам Старого города, рассматривая колониальную португальскую архитектуру. А также увидите два храма разных ветвей буддизма — тхеравада и махаяна — и разберетесь, чем они отличаются друг от друга.

Пхукет изнутри

Пхукет славится не только богатой культурой и живописными пейзажами, но и отличной кухней. Мы перекусим в аутентичной лапшичной, которой владеет уже четвертое поколение семьи китайских переселенцев. Это место неоднократно было отмечено Гидом Мишлен! А еще осмотрим старинную резиденцию губернатора Пхукета и встретим закат в самой южной точке острова.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на чистом комфортном авто с кондиционером
  • Обед и десерт включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или моя супруга Влада

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
О
11 дек 2022
В день экскурсии машина сломалась, Стас, передал нас абсолютно не компетентному, не общительному товарищу. Были просто покатушки по острову. Ноль информации. Про свою программу Стас ничего товарищу не сообщил. «Вот пляж, вот храм. .» «А где старый город?» «Мы его только что проехали. .» 🤣🤣🤣 «Куда вас отвезти?» спрашивал извозчик. Все что написано в описании экскурсии осталось тайной, даже заявленный обед. . Люди бойтесь этого Стаса, кинет за час до выезда!! Были 9.12.2022г.
B
7 дек 2022
Замечательный гид, клиенториентированность на высоте. Всё очень понравилось.
Замечательный гид, клиенториентированность на высоте. Всё очень понравилось.Замечательный гид, клиенториентированность на высоте. Всё очень понравилось.Замечательный гид, клиенториентированность на высоте. Всё очень понравилось.Замечательный гид, клиенториентированность на высоте. Всё очень понравилось.
А
3 дек 2022
Решили поехать на экскурсию резко. Оказалось нужно здесь и сейчас, тк ребёнок утром проснулся с сильно обгоревшим лицом и пляжный отдых на день отменялся. Везде были предложения только на следующий день. А Стас организовал нам такую экскурсию, договорились и через несколько часов уже катались по Пхукету. Мой папа, которому 84 года очень придирчивый, но этой экскурсией он остался полностью доволен. Даже детям мешок со сладостями перепал. Благодарю, буду рекомендовать.

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