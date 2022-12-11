Вы посетите три смотровых площадки с великолепными видами на окрестности Пхукета и острова Пхи-Пхи. Оцените гигантскую статую Большого Будды и прогуляетесь по колоритным улицам Старого города, рассматривая колониальную португальскую архитектуру. А также увидите два храма разных ветвей буддизма — тхеравада и махаяна — и разберетесь, чем они отличаются друг от друга.
Пхукет славится не только богатой культурой и живописными пейзажами, но и отличной кухней. Мы перекусим в аутентичной лапшичной, которой владеет уже четвертое поколение семьи китайских переселенцев. Это место неоднократно было отмечено Гидом Мишлен! А еще осмотрим старинную резиденцию губернатора Пхукета и встретим закат в самой южной точке острова.