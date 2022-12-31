Отправляемся к райским островам Таиланда! На великолепном парусном катамаране HYPE, где с комфортом могут разместиться до 75 человек, вы доберетесь до пляжа острова Корал и волшебной бухты острова Рача. А в пути насладитесь морским ветром, отдыхом на удобных шезлонгах, вкусным обедом, прохладительными напитками от барменов и треками от нашего диджея.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Роскошный катамаран, на котором вы отправитесь в море, обладает всеми удобствами настоящего пляжного клуба: к вашим услугам бар, туалеты, раздевалка, душ, шезлонги под солнцем и в тени.

Чилл и развлечения на борту. Англоговорящий экипаж на борту встретит вас приветственным коктейлем и охлаждающим полотенцем. Во время круиза мы сможете расслабиться на палубе или хорошенько взбодриться на вечеринке от нашего диджея, охладиться напитками и подкрепиться у шведского стола.

Райские острова Корал и Рача. Первую остановку мы сделаем на острове Корал, где у вас будет больше часа, чтобы понежиться на пляже, искупаться и сделать фото на белоснежном песке. А затем бросим якорь у острова Рача: идеальное место, чтобы поплавать в бухте, заняться снорклингом и даже попрыгать в воду со второго этажа катамарана!

🌅 На обратном пути в пирс будем танцевать и ловить лучи потрясающего заката над Андаманским морем. А после путешествия мы отправим вам на память кадры, сделанные нашим фотографом на борту катамарана!

Организационные детали