Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Роскошный катамаран, на котором вы отправитесь в море, обладает всеми удобствами настоящего пляжного клуба: к вашим услугам бар, туалеты, раздевалка, душ, шезлонги под солнцем и в тени.
Чилл и развлечения на борту. Англоговорящий экипаж на борту встретит вас приветственным коктейлем и охлаждающим полотенцем. Во время круиза мы сможете расслабиться на палубе или хорошенько взбодриться на вечеринке от нашего диджея, охладиться напитками и подкрепиться у шведского стола.
Райские острова Корал и Рача. Первую остановку мы сделаем на острове Корал, где у вас будет больше часа, чтобы понежиться на пляже, искупаться и сделать фото на белоснежном песке. А затем бросим якорь у острова Рача: идеальное место, чтобы поплавать в бухте, заняться снорклингом и даже попрыгать в воду со второго этажа катамарана!
🌅 На обратном пути в пирс будем танцевать и ловить лучи потрясающего заката над Андаманским морем. А после путешествия мы отправим вам на память кадры, сделанные нашим фотографом на борту катамарана!
Организационные детали
Путешествие проходит на борту катамарана в группе до 75 человек. На борту работают англоговорящий персонал, капитан и гид. Сопровождение русскоговорящего гида не предполагается.
В стоимость включено: обед, безалкогольные напитки на борту, аренда маски для снорклинга. Дополнительно по желанию оплачиваются алкогольные напитки.
Мы заберём вас из отеля и доставим до пирса Чалонг, где наши представители встретят и проводят вас на катамаран. Возвращаемся на пирс около 18:30, вас будет ожидать минивэн, который доставит до отеля.
Оставшуюся после бронирования сумму нужно оплатить перед началом прогулки в местной валюте: 3100 бат
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 75 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Viktor — Организатор на Пхукете
Мы организуем экскурсии на Пхукете уже более 7 лет. Наша задача — сделать ваше путешествие максимально интересным и комфортным. С нетерпением ждём вас на борту катамарана Hype!