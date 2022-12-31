Морская прогулка на катамаране HYPE

Провести потрясающий день в водах Андаманского моря и на островах Рача и Корал

Отправляемся к райским островам Таиланда! На великолепном парусном катамаране HYPE, где с комфортом могут разместиться до 75 человек, вы доберетесь до пляжа острова Корал и волшебной бухты острова Рача.

А в пути насладитесь морским ветром, отдыхом на удобных шезлонгах, вкусным обедом, прохладительными напитками от барменов и треками от нашего диджея.
Морская прогулка на катамаране HYPE
Морская прогулка на катамаране HYPE
Морская прогулка на катамаране HYPE
Морская прогулка на катамаране HYPE
Морская прогулка на катамаране HYPE
Морская прогулка на катамаране HYPE
Морская прогулка на катамаране HYPE
Морская прогулка на катамаране HYPE
Морская прогулка на катамаране HYPE
Морская прогулка на катамаране HYPE
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Роскошный катамаран, на котором вы отправитесь в море, обладает всеми удобствами настоящего пляжного клуба: к вашим услугам бар, туалеты, раздевалка, душ, шезлонги под солнцем и в тени.

Чилл и развлечения на борту. Англоговорящий экипаж на борту встретит вас приветственным коктейлем и охлаждающим полотенцем. Во время круиза мы сможете расслабиться на палубе или хорошенько взбодриться на вечеринке от нашего диджея, охладиться напитками и подкрепиться у шведского стола.

Райские острова Корал и Рача. Первую остановку мы сделаем на острове Корал, где у вас будет больше часа, чтобы понежиться на пляже, искупаться и сделать фото на белоснежном песке. А затем бросим якорь у острова Рача: идеальное место, чтобы поплавать в бухте, заняться снорклингом и даже попрыгать в воду со второго этажа катамарана!

🌅 На обратном пути в пирс будем танцевать и ловить лучи потрясающего заката над Андаманским морем. А после путешествия мы отправим вам на память кадры, сделанные нашим фотографом на борту катамарана!

Организационные детали

  • Путешествие проходит на борту катамарана в группе до 75 человек. На борту работают англоговорящий персонал, капитан и гид. Сопровождение русскоговорящего гида не предполагается.
  • В стоимость включено: обед, безалкогольные напитки на борту, аренда маски для снорклинга. Дополнительно по желанию оплачиваются алкогольные напитки.
  • Мы заберём вас из отеля и доставим до пирса Чалонг, где наши представители встретят и проводят вас на катамаран. Возвращаемся на пирс около 18:30, вас будет ожидать минивэн, который доставит до отеля.
  • Оставшуюся после бронирования сумму нужно оплатить перед началом прогулки в местной валюте: 3100 бат

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 75 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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