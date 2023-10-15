Морская рыбалка на Пхукете

Выйти в открытое море, порыбачить и пообедать прямо на борту

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Приглашаем вас испытать острые ощущения от ловли крупного трофея в тропическом раю.

Ведь Пхукет — одно из лучших мест для рыбалки в мире! Пойманный вами улов можно будет приготовить прямо на борту, но это ещё не всё: вас также ждёт купание в живописной бухте, снорклинг и приятный отдых вдали от суеты.
Морская рыбалка на Пхукете
Морская рыбалка на Пхукете
Морская рыбалка на Пхукете
Морская рыбалка на Пхукете
Морская рыбалка на Пхукете
Морская рыбалка на Пхукете
Морская рыбалка на Пхукете
Морская рыбалка на Пхукете
Морская рыбалка на Пхукете
Морская рыбалка на Пхукете
Морская рыбалка на Пхукете
Морская рыбалка на Пхукете
Морская рыбалка на Пхукете
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Рыбалка в море

Рыболовный сезон на Пхукете длится круглый год, но с октября по апрель разнообразие рыбы наиболее велико. Вы сможете поймать на крючок тунца, марлина, барракуду, парусника, махи-махи (дорадо). У нас есть всё необходимое оборудование для троллинга, джиггинга, спиннинга и донной рыбалки. Даже если вы раньше никогда не ловили рыбу, не переживайте! На борту нашего двухпалубного корабля с вами будет русскоговорящий помощник капитана, который проведёт инструктаж, всё расскажет и покажет.

Снорклинг и обед

Во время рыбалки вы полюбуетесь невероятными пейзажами Андаманского моря, увидите острова и живописные бухты. В одной из них — Ко Рача Яй — мы сделаем остановку. В программе — купание и снорклинг, а после — сытный комплексный обед. По желанию можем приготовить ваш улов прямо на борту.

Организационные детали

  • Обязательно возьмите с собой крем от солнца
  • По желанию за дополнительную плату (3000 батов) можем посетить бухту Ко Рача Ной
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Особенности формата

  • Рекомендуем покушать перед рыбалкой, чтобы вас не укачивало
  • На корабле есть питьевая вода в неограниченном количестве
  • Количество пойманной рыбы не ограничено: весь улов вы сможете забрать с собой
  • Наш корабль оборудован профессиональными прожекторами и лампами для ночной рыбалки (18:00-02:00), а это экзотика на Пхукете. Если заходите выйти в море ночью, сообщите об этом заранее в личных сообщениях.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у пирса Чалонг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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