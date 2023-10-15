Приглашаем вас испытать острые ощущения от ловли крупного трофея в тропическом раю. Ведь Пхукет — одно из лучших мест для рыбалки в мире! Пойманный вами улов можно будет приготовить прямо на борту, но это ещё не всё: вас также ждёт купание в живописной бухте, снорклинг и приятный отдых вдали от суеты.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Рыбалка в море

Рыболовный сезон на Пхукете длится круглый год, но с октября по апрель разнообразие рыбы наиболее велико. Вы сможете поймать на крючок тунца, марлина, барракуду, парусника, махи-махи (дорадо). У нас есть всё необходимое оборудование для троллинга, джиггинга, спиннинга и донной рыбалки. Даже если вы раньше никогда не ловили рыбу, не переживайте! На борту нашего двухпалубного корабля с вами будет русскоговорящий помощник капитана, который проведёт инструктаж, всё расскажет и покажет.

Снорклинг и обед

Во время рыбалки вы полюбуетесь невероятными пейзажами Андаманского моря, увидите острова и живописные бухты. В одной из них — Ко Рача Яй — мы сделаем остановку. В программе — купание и снорклинг, а после — сытный комплексный обед. По желанию можем приготовить ваш улов прямо на борту.

Организационные детали

Обязательно возьмите с собой крем от солнца

По желанию за дополнительную плату (3000 батов) можем посетить бухту Ко Рача Ной

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Особенности формата