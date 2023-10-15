Выйти в открытое море, порыбачить и пообедать прямо на борту
Ведь Пхукет — одно из лучших мест для рыбалки в мире! Пойманный вами улов можно будет приготовить прямо на борту, но это ещё не всё: вас также ждёт купание в живописной бухте, снорклинг и приятный отдых вдали от суеты.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Рыбалка в море
Рыболовный сезон на Пхукете длится круглый год, но с октября по апрель разнообразие рыбы наиболее велико. Вы сможете поймать на крючок тунца, марлина, барракуду, парусника, махи-махи (дорадо). У нас есть всё необходимое оборудование для троллинга, джиггинга, спиннинга и донной рыбалки. Даже если вы раньше никогда не ловили рыбу, не переживайте! На борту нашего двухпалубного корабля с вами будет русскоговорящий помощник капитана, который проведёт инструктаж, всё расскажет и покажет.
Снорклинг и обед
Во время рыбалки вы полюбуетесь невероятными пейзажами Андаманского моря, увидите острова и живописные бухты. В одной из них — Ко Рача Яй — мы сделаем остановку. В программе — купание и снорклинг, а после — сытный комплексный обед. По желанию можем приготовить ваш улов прямо на борту.
Организационные детали
- Обязательно возьмите с собой крем от солнца
- По желанию за дополнительную плату (3000 батов) можем посетить бухту Ко Рача Ной
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Особенности формата
- Рекомендуем покушать перед рыбалкой, чтобы вас не укачивало
- На корабле есть питьевая вода в неограниченном количестве
- Количество пойманной рыбы не ограничено: весь улов вы сможете забрать с собой
- Наш корабль оборудован профессиональными прожекторами и лампами для ночной рыбалки (18:00-02:00), а это экзотика на Пхукете. Если заходите выйти в море ночью, сообщите об этом заранее в личных сообщениях.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у пирса Чалонг
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.