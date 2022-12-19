ежедневно в 08:00

Отправимся на скоростной лодке по водам Андаманского моря к 3 островам — Рача Яй, Майтон и Коралл. На каждом из них сделаем остановку. Вы сможете распорядиться свободным временем, как вам угодно: покупаться и позагорать, изучить подводный мир с маской или же прогуляться по берегу и пофотографироваться.
08:00-08:45 трансфер заберет вас из отеля и отвезет на пирс
09:30 стартуем на лодке с пирса Чалонг
10:00 остановка на о. Рача Яй (1,5 ч.)
11:30 отправляемся на о. Майтон, где мы советуем искупаться с маской (45 мин.)
12:30 обед на берегу моря
14:00 остановка на Коралловом острове (1,5 ч.)
16:00 возвращаемся на пирс Чалонг, трансфер увезет вас обратно в отель