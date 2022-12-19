ежедневно в 08:00

На спидботе к островам Рача Яй, Майтон, Коралл

Устроить себе выходной с купанием и снорклингом на живописных пляжах

Уже знаете наизусть лучшие места для пляжного отдыха на Пхукете? Или просто хотите исследовать соседние острова, менее людные и более уютные? Тогда эта поездка в группе до 24 человек на спидботе для вас. Мы побываем на трех островах, и на каждом у вас будет вдоволь времени для купания и снорклинга. Да, здесь обязательно нужно поплавать с маской, чтобы увидеть кораллы и морскую фауну!
На спидботе к островам Рача Яй, Майтон, Коралл
На спидботе к островам Рача Яй, Майтон, Коралл
На спидботе к островам Рача Яй, Майтон, Коралл
На спидботе к островам Рача Яй, Майтон, Коралл
На спидботе к островам Рача Яй, Майтон, Коралл
На спидботе к островам Рача Яй, Майтон, Коралл
На спидботе к островам Рача Яй, Майтон, Коралл
Ближайшие даты:
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
25
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вояж по островам

Отправимся на скоростной лодке по водам Андаманского моря к 3 островам — Рача Яй, Майтон и Коралл. На каждом из них сделаем остановку. Вы сможете распорядиться свободным временем, как вам угодно: покупаться и позагорать, изучить подводный мир с маской или же прогуляться по берегу и пофотографироваться.

Наш маршрут

08:00-08:45 трансфер заберет вас из отеля и отвезет на пирс
09:30 стартуем на лодке с пирса Чалонг
10:00 остановка на о. Рача Яй (1,5 ч.)
11:30 отправляемся на о. Майтон, где мы советуем искупаться с маской (45 мин.)
12:30 обед на берегу моря
14:00 остановка на Коралловом острове (1,5 ч.)
16:00 возвращаемся на пирс Чалонг, трансфер увезет вас обратно в отель

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или моя супруга Влада
  • Берите с собой наличные, крем от загара, солнечные очки, головные уборы и, желательно, что-нибудь с длинными рукавами – иногда солнце беспощадно
  • Маску для снорклинга я вам выдам, а вот ласты нет, так что берите с собой, если предпочитаете плавать с ними
  • Обед включен в стоимость

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета

👥Групповые🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь деньОстров Майтон🗽Популярные местаОстров Рача🏖Пляжи🤿Подводное плаваниеВодные развлечения🐼ЖивотныеСноркелинг

Похожие туры на Пхукете

Поездка на катамаране Коралл, Рача и мыс Промтхеп (аудиогид на английском)
1 день
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии TicketsS
TicketsS
Нет отзывов
Поездка на катамаране Коралл, Рача и мыс Промтхеп (аудиогид на английском)
Откройте для себя три самых красивых острова рядом с Пхукетом
Ваш отель
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
$62.15 за 1 человека
12 островов и 4 жемчужины Андаманского моря 2 дня 1 ночь
2 дня
Авторский тур
до 40 чел.
Организатор экскурсии Пхукет
Пхукет
4.9
15 отзывов
12 островов и 4 жемчужины Андаманского моря 2 дня 1 ночь
Наверное, вы видели небольшие острова, когда только подлетали к Пхукету. А что если рассмотреть все эти острова вблизи
Ваш отель
21 дек
22 дек
23 дек
24 дек
$152.90 за 1 человека
Острова Корал и Рача на роскошном катамаране Hype (гид англ. яз.)
7 часов
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии TicketsS
TicketsS
Нет отзывов
Острова Корал и Рача на роскошном катамаране Hype (гид англ. яз.)
Проведите яркий и беззаботный день в море на борту роскошного катамарана
Ваш отель
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
$114.38 за 1 человека
Экскурсия на Симиланские острова
13 часов
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Пхукет
Пхукет
4.9
13 отзывов
Экскурсия на Симиланские острова
Приглашаю вас в однодневное морское путешествие на Симиланские острова
Ваш отель
20 дек
24 дек
25 дек
26 дек
$77 за 1 человека
Дайвинг на Пхукете у острова Рача-Яй
11 часов
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Пхукет
Пхукет
4.9
11 отзывов
Дайвинг на Пхукете у острова Рача-Яй
Райские острова в окружении кристально чистого моря идеальны
Ваш отель
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
$124.90 за 1 человека
Остров Рача
9 часов
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии TRATATO
TRATATO
Нет отзывов
Остров Рача
Остров Рача
Отель туриста
$57 за 1 человека
Острова Пхи Пхи и Бамбу 2 дня 1 ночь
2 дня
Авторский тур
до 40 чел.
Организатор экскурсии Пхукет
Пхукет
Нет отзывов
Острова Пхи Пхи и Бамбу 2 дня 1 ночь
Экскурсия на острова Пхи-Пхи - это потрясающей красоты природа Таиланда
Ваш отель
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
$139.90 за 1 человека
Пхи-Пхи, Бамбу, Майтон (1 день)
9 часов
Фотопрогулка
до 40 чел.
Организатор экскурсии Пхукет
Пхукет
Нет отзывов
Пхи-Пхи, Бамбу, Майтон (1 день)
Подарите себе множество остановок для фотографирования с захватывающими видами
Ваш отель
$62 за 1 человека
Один день на острове Рача Яй
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии ELENA
ELENA
Нет отзывов
Один день на острове Рача Яй
пирс Chalong
$800 за всё до 10 чел.
11 островов - Пхи Пхи Джеймс Бонд Краби
13 часов
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Пхукет
Пхукет
5
1 отзыв
11 островов - Пхи Пхи Джеймс Бонд Краби
Вокруг Пхукета в Андаманском море находится множество красивых островов
Ваш отель
20 дек
22 дек
24 дек
27 дек
$123 за 1 человека
Большое путешествие по Пхукету на целый день
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
5
8 отзывов
Большое путешествие по Пхукету на целый день
Насыщенная авто-пешеходная экскурсия по самым интересным и живописным местам острова
у вашего отеля
10 янв
11 янв
13 янв
17 янв
$199 за всё до 4 чел.
Пхукет с открытки
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Денис
Денис
Нет отзывов
Пхукет с открытки
Посетить Ботанический сад и Большого Будду, насладиться видами со смотровых и отдохнуть на пляжах
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
$350 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Пхукете
ХОРОШО
🧭
ТАМ