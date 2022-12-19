ежедневно в 08:00

Уже знаете наизусть лучшие места для пляжного отдыха на Пхукете? Или просто хотите исследовать соседние острова, менее людные и более уютные? Тогда эта поездка в группе до 24 человек на спидботе для вас. Мы побываем на трех островах, и на каждом у вас будет вдоволь времени для купания и снорклинга. Да, здесь обязательно нужно поплавать с маской, чтобы увидеть кораллы и морскую фауну!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вояж по островам

Отправимся на скоростной лодке по водам Андаманского моря к 3 островам — Рача Яй, Майтон и Коралл. На каждом из них сделаем остановку. Вы сможете распорядиться свободным временем, как вам угодно: покупаться и позагорать, изучить подводный мир с маской или же прогуляться по берегу и пофотографироваться.

Наш маршрут

08:00-08:45 трансфер заберет вас из отеля и отвезет на пирс

09:30 стартуем на лодке с пирса Чалонг

10:00 остановка на о. Рача Яй (1,5 ч.)

11:30 отправляемся на о. Майтон, где мы советуем искупаться с маской (45 мин.)

12:30 обед на берегу моря

14:00 остановка на Коралловом острове (1,5 ч.)

16:00 возвращаемся на пирс Чалонг, трансфер увезет вас обратно в отель

Организационные детали