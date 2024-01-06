Белоснежные пляжи, изумрудное море, диковинная природа — все это Таиланд.
Страна особенно знаменитая своими островами, и наш маршрут покажет вам одиннадцать из них — самых живописных, впечатляющих своими видами на окрестности. Вас ждет купание в теплых водах, катание на каноэ, сноркелинг и многое другое!
Страна особенно знаменитая своими островами, и наш маршрут покажет вам одиннадцать из них — самых живописных, впечатляющих своими видами на окрестности. Вас ждет купание в теплых водах, катание на каноэ, сноркелинг и многое другое!
Ближайшие даты:
6
янв
янв
7
янв
янв
8
янв
янв
9
янв
янв
10
янв
янв
11
янв
янв
12
янв
янв
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|4 500 ฿
|Детский билет
|3 500 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Остров Панак
- Остров Джеймса Бонда (Као Пинг Кан)
- Остров Талу
- Деревня Паньи
- Пляж Прананг (Райлей)
- Острова провинции Краби
- Остров Пхи Пхи Дон
- Пляж обезьян
- Лагуна Пиле
- Бухта Лох Самах
- Бухта Майя
Описание
Что вас ожидает Таиланд знаменит своими прекрасными островами. Наш насыщенный маршрут проведет вас по одиннадцати самым живописным островам страны Купание в лагуне Пиле, отдых на белоснежном пляже с видами на бухту Майя, катание на каноэ и сноркелинг — все это вы сможете попробовать в увлекательной программе. Хватайте купальники и проведите лучший день на райских островах! Важная информация Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами Что взять с собой:
купальные принадлежности, • солнцезащитные крема, • кепки, шляпы, • полотенце, • фото/видеокамера, • деньги на сувениры и личные расходы.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (автобус и лодка)
- Питание
- Прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
- Маски, трубки
- Страховка
- Русскоговорящий гид
- Опытные капитан и экипаж
- Спасательные жилеты
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами
- Что взять с собой:
- Купальные принадлежности
- Солнцезащитные крема
- Кепки, шляпы
- Полотенце
- Фото/видеокамера
- Деньги на сувениры и личные расходы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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