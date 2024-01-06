Что вас ожидает Таиланд знаменит своими прекрасными островами. Наш насыщенный маршрут проведет вас по одиннадцати самым живописным островам страны Купание в лагуне Пиле, отдых на белоснежном пляже с видами на бухту Майя, катание на каноэ и сноркелинг — все это вы сможете попробовать в увлекательной программе. Хватайте купальники и проведите лучший день на райских островах! Важная информация Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами Что взять с собой:

купальные принадлежности, • солнцезащитные крема, • кепки, шляпы, • полотенце, • фото/видеокамера, • деньги на сувениры и личные расходы.