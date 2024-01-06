Однодневный тур «11 островов»

Групповая экскурсия на Пхукете
Белоснежные пляжи, изумрудное море, диковинная природа — все это Таиланд.

Страна особенно знаменитая своими островами, и наш маршрут покажет вам одиннадцать из них — самых живописных, впечатляющих своими видами на окрестности. Вас ждет купание в теплых водах, катание на каноэ, сноркелинг и многое другое!
Однодневный тур «11 островов»
Однодневный тур «11 островов»
Однодневный тур «11 островов»
Однодневный тур «11 островов»
Однодневный тур «11 островов»
Однодневный тур «11 островов»
Ближайшие даты:
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв
12
янв
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет4 500 ฿
Детский билет3 500 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Остров Панак
  • Остров Джеймса Бонда (Као Пинг Кан)
  • Остров Талу
  • Деревня Паньи
  • Пляж Прананг (Райлей)
  • Острова провинции Краби
  • Остров Пхи Пхи Дон
  • Пляж обезьян
  • Лагуна Пиле
  • Бухта Лох Самах
  • Бухта Майя

Описание

Что вас ожидает Таиланд знаменит своими прекрасными островами. Наш насыщенный маршрут проведет вас по одиннадцати самым живописным островам страны Купание в лагуне Пиле, отдых на белоснежном пляже с видами на бухту Майя, катание на каноэ и сноркелинг — все это вы сможете попробовать в увлекательной программе. Хватайте купальники и проведите лучший день на райских островах! Важная информация Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами Что взять с собой:
купальные принадлежности, • солнцезащитные крема, • кепки, шляпы, • полотенце, • фото/видеокамера, • деньги на сувениры и личные расходы.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (автобус и лодка)
  • Питание
  • Прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
  • Маски, трубки
  • Страховка
  • Русскоговорящий гид
  • Опытные капитан и экипаж
  • Спасательные жилеты
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами
  • Что взять с собой:
  • Купальные принадлежности
  • Солнцезащитные крема
  • Кепки, шляпы
  • Полотенце
  • Фото/видеокамера
  • Деньги на сувениры и личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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