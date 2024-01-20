Однодневный тур по Краби

Групповая экскурсия на Пхукете
Приглашаем вас провести день в экзотической провинции южного Таиланда.

В сопровождении гида вы отправитесь по главным достопримечательностям Краби, увидите древние храмы и живописные уголки джунглей, а после отправитесь в настоящую деревню слонов. Завершить насыщенный день можно купанием в горячих источниках.
Однодневный тур по Краби
Однодневный тур по Краби
Однодневный тур по Краби
Однодневный тур по Краби
Однодневный тур по Краби
Однодневный тур по Краби
Ближайшие даты:
20
янв
22
янв
24
янв
25
янв
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет2 800 ฿
Детский билет2 400 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Провинция Краби
  • Деревня слонов
  • Минеральные источники

Описание

Живописная провинция Андаманского побережья Расположенный вдоль Андаманского побережья южного Таиланда, Краби является одной из самых живописных провинций южного Таиланда с прекрасными пляжами и потрясающими пейзажами. Провинция славится своей большой природной красотой. Береговая линия протяженностью 160 км. усеяна бухтами и известняковыми горами, поднимающимися из моря, создавая завораживающий пейзаж тропических островов. Внутри страны известняковые горы содержат богатую флору и фауну. Во время этого тура вы увидите захватывающие виды, посетите самые красивые храмы и исследуете экзотическую культуру Таиланда. Также у вас будет возможность насладиться путешествием на традиционных тайских лодках по мистическим пещерам с одними из старейших наскальных рисунков на планете.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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