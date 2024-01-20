Приглашаем вас провести день в экзотической провинции южного Таиланда.
В сопровождении гида вы отправитесь по главным достопримечательностям Краби, увидите древние храмы и живописные уголки джунглей, а после отправитесь в настоящую деревню слонов. Завершить насыщенный день можно купанием в горячих источниках.
В сопровождении гида вы отправитесь по главным достопримечательностям Краби, увидите древние храмы и живописные уголки джунглей, а после отправитесь в настоящую деревню слонов. Завершить насыщенный день можно купанием в горячих источниках.
Ближайшие даты:
20
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24
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|2 800 ฿
|Детский билет
|2 400 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Провинция Краби
- Деревня слонов
- Минеральные источники
Описание
Живописная провинция Андаманского побережья Расположенный вдоль Андаманского побережья южного Таиланда, Краби является одной из самых живописных провинций южного Таиланда с прекрасными пляжами и потрясающими пейзажами. Провинция славится своей большой природной красотой. Береговая линия протяженностью 160 км. усеяна бухтами и известняковыми горами, поднимающимися из моря, создавая завораживающий пейзаж тропических островов. Внутри страны известняковые горы содержат богатую флору и фауну. Во время этого тура вы увидите захватывающие виды, посетите самые красивые храмы и исследуете экзотическую культуру Таиланда. Также у вас будет возможность насладиться путешествием на традиционных тайских лодках по мистическим пещерам с одними из старейших наскальных рисунков на планете.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- Место вашего пребывания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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