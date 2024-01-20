Приглашаем вас провести день в экзотической провинции южного Таиланда. В сопровождении гида вы отправитесь по главным достопримечательностям Краби, увидите древние храмы и живописные уголки джунглей, а после отправитесь в настоящую деревню слонов. Завершить насыщенный день можно купанием в горячих источниках.

Описание

Живописная провинция Андаманского побережья Расположенный вдоль Андаманского побережья южного Таиланда, Краби является одной из самых живописных провинций южного Таиланда с прекрасными пляжами и потрясающими пейзажами. Провинция славится своей большой природной красотой. Береговая линия протяженностью 160 км. усеяна бухтами и известняковыми горами, поднимающимися из моря, создавая завораживающий пейзаж тропических островов. Внутри страны известняковые горы содержат богатую флору и фауну. Во время этого тура вы увидите захватывающие виды, посетите самые красивые храмы и исследуете экзотическую культуру Таиланда. Также у вас будет возможность насладиться путешествием на традиционных тайских лодках по мистическим пещерам с одними из старейших наскальных рисунков на планете.