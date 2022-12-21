Остров Джеймса Бонда + сафари на каноэ

Авторская программа c ранним выездом, без толп туристов

Авторская программа c ранним выездом, без толп туристов, с лучшими гидами и высоким уровнем сервиса: катание на каное, купание, тайская деревня, обед, пещеры и лагуны
Остров Джеймса Бонда + сафари на каноэ
Остров Джеймса Бонда + сафари на каноэ
Остров Джеймса Бонда + сафари на каноэ
Остров Джеймса Бонда + сафари на каноэ
Остров Джеймса Бонда + сафари на каноэ
Остров Джеймса Бонда + сафари на каноэ

Что вас ожидает 🤩

  • Остров Дж. Бонда
  • Залив Пханг Нга
  • Остров Яо Яй
  • Остров Яо Ной
  • Пирс Роял Пхукет Марина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Незабываемая поездка на прогулочном катере:

  • 07:15-08:15 — Трансфер из отелей в порт Ao Pho.
  • 09:20 — Отплытие из порта.
  • 10:00-12:45 — Отправка к островам Panak и Hong. Осмотр системы пещер. Далее знакомство со знаменитым островом Джеймса Бонда и Khao Ping Kan.
  • 13:00 — Шведский стол на борту.
  • 14:30-15:30 — Прибытие на остров Naka. Купание и отдых на великолепном пляже.
  • 16:00 — Отправление на Пхукет.
  • 17:00 — Трансфер в отели.

Важная информация:

  • Не рекомендуем беременным женщинам и детям до 1 года.
  • Важно! Программа может меняться в зависимости от погодных условий, приливов и отливов.
  • Транспорт: Скоростная лодка speed boat. Пирс: Роял Пхукет Марина.
  • Взять с собой: Купальные принадлежности сразу на себя. Защита от солнца: крем, очки, головной убор, рубашка с длинным рукавом или парэо. Сменная одежда. Телефон, камера. По желанию непромокаемые чехлы. Карманные деньги на личные расходы и чаевые купюрами по 100 Бат.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полотенце, спасательные жилеты
  • Обед (шведский стол)
  • Русский гид
  • Страховка
  • Трансферы с Пхукета. Mинивен на ~12 человек
Что не входит
  • Личные расходы на сувениры
Место начала и завершения?
Отель туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Суббота
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Не рекомендуем беременным женщинам и детям до 1 года.
  • Важно! Программа может меняться в зависимости от погодных условий, приливов и отливов.
  • Транспорт: Скоростная лодка speed boat. Пирс: Роял Пхукет Марина.
  • Взять с собой: Купальные принадлежности сразу на себя. Защита от солнца: крем, очки, головной убор, рубашка с длинным рукавом или парэо. Сменная одежда. Телефон, камера. По желанию непромокаемые чехлы. Карманные деньги на личные расходы и чаевые купюрами по 100 Бат
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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