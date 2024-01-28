Что вас ждет

При посещении храмов, в случае, если туристы одеты ненадлежащим образом (открытые плечи, колени), одежда предоставляется храмом за дополнительную плату.

Возьмите с собой полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, сменную одежду, фото/видео камеру, деньги на сувениры и личные расходы.

Мы отправимся на экскурсию с ночевкой на остров Ко Пханган — место с множеством красивых и разнообразных пляжей. Он славится не только чарующими закатами и сумасшедшими пляжно-морскими пейзажами, но и тем, что именно здесь проводится Full Moon Party — самая масштабная дискотека в Азии, вечеринка полной луны. Вы не только побываете на знаменитой мега-вечеринке, но и увидите живописную природу одного из самых красивых островов Таиланда. По пути мы сделаем множество остановок для фотографирования с захватывающими видами. Еще вас ждут практики йоги, медитации и другие оздоровительные мероприятия. Важно знать• Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.