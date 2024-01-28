Остров Пханган: Full Moon Party (3 дня / 2 ночи)

Групповой тур на Пхукете
Мы проведем три дня на острове Ко Пханган.

Вас ждет насыщенная программа: мы посетим знаменитую мега-вечеринку полной луны, увидим живописную природу одного из самых красивых островов Таиланда, посетим китайский храм и национальный парк Тан Садет. А еще вас ждут практики оздоровления — йога и медитация.
Остров Пханган: Full Moon Party (3 дня / 2 ночи)
Остров Пханган: Full Moon Party (3 дня / 2 ночи)
Остров Пханган: Full Moon Party (3 дня / 2 ночи)
Ближайшие даты:
28
янв
29
янв
30
янв
31
янв
1
фев
2
фев
3
фев
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Детский билет (рост до 140 см)8 000 ฿
Взрослый билет8 000 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Остров Пханган
  • Пляж Хад Рин
  • Святое дерево Янг На
  • Бутылочный пляж
  • Национальный парк и водопад Тан Садет
  • Китайский храм Богини милосердия Гуань Инь

Описание

Что вас ждет

Мы отправимся на экскурсию с ночевкой на остров Ко Пханган — место с множеством красивых и разнообразных пляжей. Он славится не только чарующими закатами и сумасшедшими пляжно-морскими пейзажами, но и тем, что именно здесь проводится Full Moon Party — самая масштабная дискотека в Азии, вечеринка полной луны. Вы не только побываете на знаменитой мега-вечеринке, но и увидите живописную природу одного из самых красивых островов Таиланда. По пути мы сделаем множество остановок для фотографирования с захватывающими видами. Еще вас ждут практики йоги, медитации и другие оздоровительные мероприятия. Важно знать• Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
  • При посещении храмов, в случае, если туристы одеты ненадлежащим образом (открытые плечи, колени), одежда предоставляется храмом за дополнительную плату.
  • Возьмите с собой полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, сменную одежду, фото/видео камеру, деньги на сувениры и личные расходы.

По запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Питание — завтраки, обеды и ужины
  • Услуги русского гида
  • Страховка
  • Сбор национального парка
  • Проживание в отеле
  • Паром
  • Входные билеты на все мероприятия в программе
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 2 дней 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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