Посетите три потрясающих острова за один день. Первым пунктом путешествия станет частный остров 🏝️ Майтон. Его пляжи с мелким белоснежным песком словно сошли с рекламных буклетов. На этом острове получаются неповторимые фотографии 📸. Затем вас отвезут на остров Корал, где можно будет искупаться и позагорать на белоснежных песчаных пляжах. И, наконец, остров Рача Яй. Здесь вы отдохнете и насладитесь блюдами тайской кухни 🥧. Остров идеально подходит для изучения подводного мира. В одной из двух лагун с прозрачной водой можно заняться сноркелингом и увидеть коралловые рифы и причудливых морских обитателей.

Особенности экскурсии

Путешествие обязательно понравится и активным поклонникам снорклинга, и тем, кто предпочитает просто полежать на пляже и поплескаться в чистой воде Андаманского моря 🌊. Экскурсию ⛳ можно смело рекомендовать семьям с детьми — дорога не дальняя, малыш не устанет, а впечатлений получит массу.

Подойдет экскурсия и для влюбленных — на трех райских островах такие пейзажи, что фотографиям будут завидовать все.

Хочется устроить тусовку с компанией друзей? Этот тур — отличный способ. Острова большие, места хватит всем, времени на пляжный 🏖️ отдых запланировано много, и докучать “принудительными” вылазками “вооон к тому храму” точно никто не будет.

Один из главных плюсов — небольшие туристические группы, где к русскоговорящему гиду присоединятся только соотечественники.

Что входит в программу?

Остров Майтон

Настоящий рай! Чудеса да и только: плыть всего 20 минут – и мы в бухтах близ частного острова Майтон. Еще совсем недавно вход обычным смертным был заказан, даже подплывать близко было нельзя, остров был открыт только для состоятельных людей. Несколько лет назад владелец открыл остров для экскурсий. Но сам остров – это полдела.

Все самое интересное находится у его берегов, где кипит и бурлит настоящая подводная жизнь. В этих бухтах можно повстречать дельфинов 🐬, нырнешь на минимальную глубину – познакомишься с яркими обитателями этого побережья – рыбками всех мастей и древними реликтовыми кораллами, которые настоящее чудо природы.

Снорклинг у берегов Майтона – отличное развлечение даже для самой маленькой ребятни, здесь фактически отсутствуют течения, нет глубоких коварных “ям”, зато есть опытные инструкторы-гиды, так что будьте спокойны.

Остров Корал

Волшебный остров Корал поразит вас кристально чистой, лазурной водой, идеально белым песком и стайками разноцветных рыбок в бухтах. У вас будет возможность покататься на банане, понырять с аквалангом, полетать на парашюте 🪂 (приобретается дополнительно на месте).

Остров Рача

Остров Рача многие считают «мини Симиланами» и это вполне заслуженно. Тихие лазурные бухты подарят вам настоящее удовольствие от отдыха на белоснежных пляжах Сиам и Бунгало, где можно увидеть разнообразные кораллы, пальмовые рощи и множество красивейших экзотических рыбок.

Программа экскурсии:

08. 30 – трансфер из отелей на Пхукете на пирс Чалонг (точное время сообщаем после бронирования

10. 00 – отправление с пирса Чалонг на остров Майтон для снорклинга

11. 30 – прибытие к острову Корал, свободное время и пляжный отдых

13. 30 – обед на острове Рача. Свободное время для принятия солнечных ванн, купания и другого досуга

15. 30 – отправление с острова Рача в лагуну Кон Кае или Тер для снорклинга и купания в кристально чистой воде

17. 00 – отправление с острова Рача на пирс Чалонг, трансфер по отелям