Пхи-Пхи и остров Кхай

Эта экскурсия является самым простым и доступным способом посетить острова Пхи-Пхи

Эта экскурсия является самым простым и доступным способом посетить острова Пхи-Пхи. Мы отправимся с самого красивого пирса на Пхукете на рассвете, чтобы избежать толп туристов.

Вы увидите знаменитую бухту Майя Бэй, где снимали фильм «Пляж», пещеру Викингов, в которой морские цыгане выращивают ласточкины гнезда, отведаете тайскую кухню на острове Пхи-Пхи Дон и посетите остров Кхай.
Пхи-Пхи и остров Кхай
Пхи-Пхи и остров Кхай
Пхи-Пхи и остров Кхай
Пхи-Пхи и остров Кхай
Пхи-Пхи и остров Кхай
Пхи-Пхи и остров Кхай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Взять с собой:

  • Купальные принадлежности (сразу на себя).
  • Полотенце.
  • Защита от солнца: х/б рубашка с длинным рукавом, крем с SPF 50+, очки, головной убор.
  • Пляжная обувь: шлепки, сандалии, кроксы.
  • Комплект сухой сменной одежды.
  • Телефон, камера. По желанию непромокаемые чехлы.
  • Деньги на личные расходы и чаевые.

Важно знать:

  • Обращаем ваше внимание — участие возможно только при полной предоплате напрямую организаторам.
  • Оплата производится по карте, Visa Mastercard или МИР (для РФ).
  • Организаторы пришлют вам ссылку для оплаты после подтверждения бронирования.
  • Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
  • На экскурсию не допускаются беременные женщины, дети до 1-го года и люди с проблемами спины и шеи.
  • Транспорт: cкоростная лодка speed boat.
  • Трансфер «отель — пирс — отель»: vинивен на ~12 человек.
  • Вас будет сопровождать русскоговорящий гид.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание: обед на острове вода, прохладительные напитки и фрукты на лодке.
  • Маски и трубки для снорклинга.
  • Спасательные жилеты.
  • Входные билеты в Национальный парк.
  • Русскоговорящий гид.
  • Страховка.
  • Трансферы с пляжей: Чалонг, Раваи, Найхарн, Ката, Карон, Три Транг, Патонг, Калим, Камала, Сурин, Бангтао, Найтон, Найянг, Аэропорт, Майкао
Что не входит
  • Ласты в аренду: 200 Бат/комплект.
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Отель туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:50
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Обращаем ваше внимание — участие возможно только при полной предоплате напрямую организаторам.
  • Оплата производится по карте, Visa Mastercard или МИР (для РФ).
  • Организаторы пришлют вам ссылку для оплаты после подтверждения бронирования.
  • Взять с собой:
  • Купальные принадлежности (сразу на себя).
  • Полотенце.
  • Защита от солнца: х/б рубашка с длинным рукавом, крем с SPF 50+, очки, головной убор.
  • Пляжная обувь: шлепки, сандалии, кроксы.
  • Комплект сухой сменной одежды.
  • Телефон, камера. По желанию непромокаемые чехлы.
  • Деньги на личные расходы и чаевые
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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