Эта экскурсия является самым простым и доступным способом посетить острова Пхи-Пхи
Эта экскурсия является самым простым и доступным способом посетить острова Пхи-Пхи. Мы отправимся с самого красивого пирса на Пхукете на рассвете, чтобы избежать толп туристов.
Вы увидите знаменитую бухту Майя Бэй, где снимали фильм «Пляж», пещеру Викингов, в которой морские цыгане выращивают ласточкины гнезда, отведаете тайскую кухню на острове Пхи-Пхи Дон и посетите остров Кхай.
Вы увидите знаменитую бухту Майя Бэй, где снимали фильм «Пляж», пещеру Викингов, в которой морские цыгане выращивают ласточкины гнезда, отведаете тайскую кухню на острове Пхи-Пхи Дон и посетите остров Кхай.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Взять с собой:
- Купальные принадлежности (сразу на себя).
- Полотенце.
- Защита от солнца: х/б рубашка с длинным рукавом, крем с SPF 50+, очки, головной убор.
- Пляжная обувь: шлепки, сандалии, кроксы.
- Комплект сухой сменной одежды.
- Телефон, камера. По желанию непромокаемые чехлы.
- Деньги на личные расходы и чаевые.
Важно знать:
- Обращаем ваше внимание — участие возможно только при полной предоплате напрямую организаторам.
- Оплата производится по карте, Visa Mastercard или МИР (для РФ).
- Организаторы пришлют вам ссылку для оплаты после подтверждения бронирования.
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
- На экскурсию не допускаются беременные женщины, дети до 1-го года и люди с проблемами спины и шеи.
- Транспорт: cкоростная лодка speed boat.
- Трансфер «отель — пирс — отель»: vинивен на ~12 человек.
- Вас будет сопровождать русскоговорящий гид.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Питание: обед на острове вода, прохладительные напитки и фрукты на лодке.
- Маски и трубки для снорклинга.
- Спасательные жилеты.
- Входные билеты в Национальный парк.
- Русскоговорящий гид.
- Страховка.
- Трансферы с пляжей: Чалонг, Раваи, Найхарн, Ката, Карон, Три Транг, Патонг, Калим, Камала, Сурин, Бангтао, Найтон, Найянг, Аэропорт, Майкао
- Что не входит
- Ласты в аренду: 200 Бат/комплект.
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Отель туриста
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 06:50Экскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Обращаем ваше внимание — участие возможно только при полной предоплате напрямую организаторам.
- Оплата производится по карте, Visa Mastercard или МИР (для РФ).
- Организаторы пришлют вам ссылку для оплаты после подтверждения бронирования.
- Взять с собой:
- Купальные принадлежности (сразу на себя).
- Полотенце.
- Защита от солнца: х/б рубашка с длинным рукавом, крем с SPF 50+, очки, головной убор.
- Пляжная обувь: шлепки, сандалии, кроксы.
- Комплект сухой сменной одежды.
- Телефон, камера. По желанию непромокаемые чехлы.
- Деньги на личные расходы и чаевые
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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