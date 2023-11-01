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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает
Вдохновляющие панорамы острова
За несколько часов вы подниметесь на смотровые площадки, которые могут похвастаться лучшими видами Пхукета:
на Карон Вью Пойнт осмотрите живописные пляжи Карон, Ката и Ката Ной
на площадке Ветряк полюбуетесь пляжами Януй и Найхарн, а также найдете необычные и эффектные ракурсы для фотографий
мыс Промтеп, самая южная точка острова, покорит вас действующим маяком, сногсшибательным видом и волшебным закатом😍
Любой день с 9 утра
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Любой день с 9 утраЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Благодарю что выбрали меня в качестве вашего индивидуального гида 🙏 очень жду встречи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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