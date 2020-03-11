21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Дружеская прогулка с экспертом

Приготовьтесь, информации будет много. Но моя программа — это не скучная лекция, а живое общение о жизни тайцев, после которого вы не только освоитесь на острове, но и бесповоротно влюбитесь в него, наберетесь знаний и лайфхаков, чтобы классно провести здесь время самостоятельно. Возможно, вы удивитесь, когда я развею традиционные мифы о Таиланде. А достоверные факты, топовые достопримечательности и крутой фотоотчет помогут вам вырасти из обычных путешественников в настоящих специалистов по острову!

От основ быта тайцев к пониманию их менталитета

Вы узнаете, почему ходить в обуви в закрытом помещении неприлично, но зато можно без проблем выйти на улицу в пижаме. Откроете секреты любимого фрукта местных — неоднозначного дуриана, и услышите об оригинальных способах определять вкус еды. Также я расскажу о привычке тайцев использовать никнеймы и скрывать настоящие имена. О том, как они отвечают на вопросы о дне рождения и в чем так проштрафилась среда. Кроме того, поговорим о темпераменте тайского народа, запрете на азартные игры, критериях женской красоты и множестве других интересных фактов.

Знаковые места и обзорные площадки

Вы глубже погрузитесь в религиозную культуру Таиланда: посетите буддийский храм и узнаете, кто и зачем строит Большого Будду, а если повезёт, даже познакомитесь с ним! Заедете в гости к самому милому слонёнку на острове, при желании, покормите зверя, а я расскажу, как они живут на самом деле. Подружитесь с обезьянками на обзорной площадке Ранг Хилл и взглянете на окрестности с «Камня» и «Ветряка». Прогуляетесь по уютным улочкам Старого города, где каждое здание — это часть истории. А по пути я покажу колоритные уголки, интересные граффити и накормлю экзотическими деликатесами.

🌅 В конце программы, ближе к закату, вы окажетесь на самом краю острова, на мысе Пром Тхеп, где оцените панорамные виды и сможете прекрасно провести остаток насыщенного дня.

Кому подойдёт экскурсия

«Мы сами не знаем, чтобы было интересно», «мы не в первый раз, удивите нас», «мы знаем, что хотим, но чтоб не как все». Если это про вас, значит вы нашли то, что искали!