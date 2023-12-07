Что вас ждет

Шоппинг на Пхукете — это яркое и разнообразное времяпрепровождение, которое порадует вас разнообразием. Вы сможете найти все — от местных до международных брендов. Этот тропический остров может похвастаться множеством возможностей для шоппинга. Вы сможете прогуляться по оживленным торговым центрам и небольшим ателье, посетить изысканные ювелирные галереи. Во время экскурсии с гидом вы окунетесь в разнообразный и захватывающий мир шоппинга на Пхукете, а мы поможем вам найти идеальный баланс между традиционными мастерскими и современными торговыми магазинами. Ищете ли вы оживленные рынки или высококлассные бутики, на Пхукете найдется что-то по вкусу каждому покупателю. Приблизительный маршрут экскурсии: ювелирный магазин Gems Gallery Phuket (70 минут) - Quatex (70 минут) - King Power Phuket (70 минут) - Creative Karon Tailors (70 минут). Список локаций указан для примера и может меняться. Важно знать• Сопровождение проводится на английском языке.

Экскурсия проводится в мини-группе.