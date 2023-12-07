По магазинам и сувенирным лавкам Пхукета
Откройте для себя другую сторону Пхукета, помимо его прекрасных пляжей — посетите знаменитые торговые центры Пхукета, предлагающие широкий ассортимент товаров. Потратьте полдня на изучение товаров от местных и международных брендов. Узнайте, как выбрать продукт хорошего качества, у нашего гида.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ждет
Шоппинг на Пхукете — это яркое и разнообразное времяпрепровождение, которое порадует вас разнообразием. Вы сможете найти все — от местных до международных брендов. Этот тропический остров может похвастаться множеством возможностей для шоппинга. Вы сможете прогуляться по оживленным торговым центрам и небольшим ателье, посетить изысканные ювелирные галереи. Во время экскурсии с гидом вы окунетесь в разнообразный и захватывающий мир шоппинга на Пхукете, а мы поможем вам найти идеальный баланс между традиционными мастерскими и современными торговыми магазинами. Ищете ли вы оживленные рынки или высококлассные бутики, на Пхукете найдется что-то по вкусу каждому покупателю. Приблизительный маршрут экскурсии: ювелирный магазин Gems Gallery Phuket (70 минут) - Quatex (70 минут) - King Power Phuket (70 минут) - Creative Karon Tailors (70 минут). Список локаций указан для примера и может меняться. Важно знать• Сопровождение проводится на английском языке.
Экскурсия проводится в мини-группе.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от/до отеля на авто с кондиционером
- Услуги гида
- Страхование
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Важная информация
- Сопровождение проводится на английском языке
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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