Если вы решитесь лететь с нами, вам откроются захватывающие дух панорамные виды на Паттайю и ее потрясающие окрестности. С высоты птичьего полета вы сможете посмотреть на город, береговую линию и пышную зелень внизу. Вас ждет увлекательный полет на мотопараплане в компании опытного сертифицированного инструктора.
Ближайшие даты:
23
ноя
ноя
24
ноя
ноя
25
ноя
ноя
26
ноя
ноя
27
ноя
ноя
28
ноя
ноя
29
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Описание
Поднимитесь в небо над ПхукетомЛетая на мотопараплане, вы ощутите адреналин и свободу в одном флаконе. На этой экскурсии вы будете парить над бескрайними пляжами, над омывающим их морским заливом, а также над самим Пхукетом, насладитесь потрясающими видами, созданными специально для тех, кто ищет незабываемые впечатления. Наши инструкторы — сертифицированные профессионалы, умеющие создать безопасное и незабываемое воздушное приключение над Пхукетом. Все инструкторы обладают богатым опытом и специализируются на полетах на мотопараплане. Вам не придется волноваться о вашей безопасности, потому что они тщательно следят за состоянием оборудования и принимают меры для того, чтобы каждый полет был максимально безопасным и приятным. Важно! Максимальный вес — 120 кг.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Страховка
- Экипировка
- Что не входит
- Камера GoPro 12 Hero — 1000 бат
- Место начала и завершения?
- Phuket Paramotor Adventure
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 25 минут 48 секундБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Пхукета
Индивидуальная
5 часов
Незабываемое путешествие в Пхукет-таун и его окрестности
Посетить популярные и нетуристические места - от горы Као Ранг до мыса Панва
на ресепшне вашего отеля
Завтра
24 ноя
25 ноя
26 ноя
250$188 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Удивительный Пхукет
Открыть для себя все грани сказочного острова на насыщенной автомобильной экскурсии
у вашего отеля
29 ноя
30 ноя
4 дек
6 дек
220$198 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пхукет для новичков
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
возле вашего отеля
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
250$200 за всё до 4 чел.