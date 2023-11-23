Если вы решитесь лететь с нами, вам откроются захватывающие дух панорамные виды на Паттайю и ее потрясающие окрестности. С высоты птичьего полета вы сможете посмотреть на город, береговую линию и пышную зелень внизу. Вас ждет увлекательный полет на мотопараплане в компании опытного сертифицированного инструктора.

Описание