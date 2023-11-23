Полёт на мотопараплане над Пхукетом

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Ответы на вопросы
Если вы решитесь лететь с нами, вам откроются захватывающие дух панорамные виды на Паттайю и ее потрясающие окрестности. С высоты птичьего полета вы сможете посмотреть на город, береговую линию и пышную зелень внизу. Вас ждет увлекательный полет на мотопараплане в компании опытного сертифицированного инструктора.
Полёт на мотопараплане над Пхукетом
Полёт на мотопараплане над Пхукетом
Полёт на мотопараплане над Пхукетом
Полёт на мотопараплане над Пхукетом
Полёт на мотопараплане над Пхукетом
Полёт на мотопараплане над Пхукетом
Ближайшие даты:
23
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Описание

Поднимитесь в небо над Пхукетом

Летая на мотопараплане, вы ощутите адреналин и свободу в одном флаконе. На этой экскурсии вы будете парить над бескрайними пляжами, над омывающим их морским заливом, а также над самим Пхукетом, насладитесь потрясающими видами, созданными специально для тех, кто ищет незабываемые впечатления. Наши инструкторы — сертифицированные профессионалы, умеющие создать безопасное и незабываемое воздушное приключение над Пхукетом. Все инструкторы обладают богатым опытом и специализируются на полетах на мотопараплане. Вам не придется волноваться о вашей безопасности, потому что они тщательно следят за состоянием оборудования и принимают меры для того, чтобы каждый полет был максимально безопасным и приятным. Важно! Максимальный вес — 120 кг.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Экипировка
Что не входит
  • Камера GoPro 12 Hero — 1000 бат
Место начала и завершения?
Phuket Paramotor Adventure
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 25 минут 48 секунд
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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