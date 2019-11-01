8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать о местных обычаях и осмотреть визитные карточки острова на обзорной автомобильной экскурсии

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Вы посетите главные достопримечательности Пхукета: от статуи Большого Будды до рынка живых морепродуктов, от смотровой площадки на мысе Промтеп до храма Ват Чалонг, а еще пять пляжей и улочки Старого города! Я помогу вам открыть для себя буддийскую культуру и тропическую природу Таиланда, познакомлю с местной кухней и расскажу о древних традициях.

Предлагаю на несколько часов погрузиться в атмосферу Пхукета и запечатлеть себя на фоне захватывающих прибрежных видов!
$29 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 6.5 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии8 отзывов
3.75
Природа, культура и история Пхукета
Природа, культура и история Пхукета

Что вас ожидает

Самое главное на Пхукете
Вы охватите все достопримечательности, без которых этот уголок Таиланда не был бы таким атмосферным и необычным! Вы увидите статую Большого Будды, ставшую символом острова, знаменитый буддийский храм Ват Чалонг и Старый город Пхукет. Здесь вы полюбуетесь удивительной архитектурой главных улиц, а я расскажу об истории этого места и объясню, как вышло, что в его облике сплелись португальские и китайские мотивы. Вы узнаете главное о прошлом Таиланда, основные принципы буддизма, а еще познакомитесь с местными религиозными традициями: торжествами, служениями и верованиями.

День в окружении моря
Обзорная экскурсия — это еще и возможность посетить за один день пять пляжей (Патонг, Ката, Карон, Най Харн, Равай), вдоволь полюбоваться морем и погулять по песку. Также мы посетим несколько смотровых площадок, откуда открывается завораживающий вид на остров и море. Я стану вашим проводником по самым фотогеничным местам побережья, а на мысе Промтеп, самой южной точке Пхукета, вы сделаете снимки, которые еще долго будут напоминать об отдыхе на тайском острове!

Погружение в местную экзотику
Одно из главных впечатлений от острова — его самобытность и тайский колорит. Вы покормите слоненка, понаблюдаете за дикими обезьянами, живущими около многих храмов, и прочувствуете флору и фауну Пхукета. А еще я проведу вас по рынку Банзан, полному овощей, фруктов и тайских диковинок, например, живых морепродуктов.

Программа А
09.00 — Сбор из отелей
10.00 Остановка на смотровой Карон, вид на три основных пляжа
10.45 Посещение смотровой Промтэп
11.45 Посещение храма БигБудда, фото со слоненком по дороге
13.00 Посещение храмового комплекса Чалонг
14.00 Осмотр Китайско-португальских домов в городе Пхукет
15.00 Остановка на рынке Банзан в районе Патонг
15.30 Возвращение в отель

Программа Б
12.00 — Сбор из отелей
13.30 Остановка на смотровой Карон, вид на три основных пляжа
14.15 Посещение храма Биг Будда, фото со слоненком по дороге
15.00 Посещение храмового комплекса Чалонг
15.45 Посещение фабрики орехов кешью
16.45 Осмотр Китайско-португальских домов в городе Пхукет
17.15 Остановка на смотровой Ранг Хил
18.00 Посещение Найт маркета (сб, вс) или Чилва маркета (вт,чт)
19.00 Возвращение в отель

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия пройдет на минивэне с кондиционером
  • Экскурсия проводится ежедневно из районов: Камала, Нака Ле, Калим, Три Транг, Патонг, Карон, Ката
  • По вторникам и пятницам из пайонов Майкао, Найянг, Найтон, Лаян, Бангтао, Сурин
  • Из районов Ао По, Панва, Пхукет таун, Сире, Лаемхин, Бот Лагун, Найхарн и Равай доступен только индивидуальный тур, цена обсуждается отдельно

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер, сопровождение русским гидом и тайским англо-говорящим гидом
  • Из районов Патонг, Карон, Ката трансфер бесплатный. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
Природа, культура и история Пхукета
Природа, культура и история Пхукета
Природа, культура и история Пхукета
Природа, культура и история Пхукета
Природа, культура и история Пхукета
Природа, культура и история Пхукета
Природа, культура и история Пхукета
Природа, культура и история Пхукета

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 ноября 2019
Всё было комфортно и чётко.
В каждой локации было от 15 до 40 мин, но больше и не нужно, так как этого вполне хватало.
Гид не мог выходить с нами из автобуса из-за закона, но всё успевала рассказать в дороге между локациями.
28 июня 2019
Прекрасная экскурсия, особенно для первой встречи с Пхукетом. Хорщие места для посещения, нет шопинговой направьенности. Хотя, можно исключить последеюю остановку на продуктовом рынке, а лучше заменить ее на какой нтбудь сувенирный или "одежный" пынтк, дав полчаса на его разграбление. В целом - хорошая экскурсия, рекомендую другим туристам! Аьександр, 28.06.19 г.
8 июня 2019
Экскурсия была составлена по нашим пожеланиям, но коррективы внёс дождь в одной из локаций, и вот здесь хотелось бы от гида больше инициативы - ведь оплаченного времени было ещё три часа до окончания! И дождь в сезон дождей - не редкость, ведь так?! Можно было хоть что-то предложить, а не спрашивать у нас: куда нам дальше ехать. Это непрофессионально. Тем более, что знания у нашего гида глубокие и очень разносторонние! Но заинтересованности у гида в яркой экскурсии точно не было, многовато было субъективизма, иногда это хорошо - позволяет посмотреть на вопрос не с точки зрения заученных фраз, а с позиции живого общения, за что Сергею отдельное спасибо!!!! В общем по эмоциям - твёрдая тройка. Рекомендовать точно никому не будем.
27 апреля 2019
Второй раз на Пхукете, решила взять обзорную экскурсию, чтобы показать семье основные достопримечательности острова. В данный момент (или может быть всегда) инностранцам нельзя работать гидами и их "отлавливает" местная полиция, поэтому ни на одной точке вас не будет сопровождать гид. Времени на каждой точке было в обрез, на осмотр 15-20 минут, если ты знаешь куда идти и что посмотреть этого впритык, если ты первый раз, то бессмысленно. По пути девушка экскурсовод давала краткую характеристику данного места, крайне не информативно и не интересно, может я бы и не догадалась об этом, если бы в прошлом году прекрасный гид не впечатлил меня рассказами о Тае, местных жителях, традициях и тд. Не знаю зачем в маршрут включена улица тайского бокса и Пхукет-Таун, там вы даже не остановитесь, а просто из окна минивена попробуете что-то увидеть. Жалею, что потратила деньги на 3х человек, лучше бы взяли такси в разные точки.
Татьяна
13 февраля 2019
Добрый день! Только вернулась с обзорной экскурсии. Спасибо, гиду Насте за отличный день. Переезды не длинные, в автобусе комфортная температура. Настя интересно рассказывала и отвечала на все наши вопросы. Очень рекомендую!
29 января 2019
Посетили экскурсию 29 января, ребята,все хорошо, но на горе нет ресторана и, соответственно, нет обеда в ресторане с шикарным видом. Гид Данила сказал, откуда вы вообще взяли обед? Никто его не обещал, кроме вас. Несостыковочка вышла.
23 января 2019
Экскурсия нужная и экскурсовод был неплох.
Но как то «галопом по европам». Программа
составлена качественно, но там пробка, здесь
давайте побыстрей, на обед не будем останавливаться,
надо вам вечер освободить и прочее. В результате
претензий нет, но послевкусие так себе!
16 января 2019
Был на экскурсии 13.01.19. Отличный водитель, улыбчивый. Очень симпатичный, интересный гид с приятным голосом и хорошими знаниями про тайланд( сам пхукет, история тайланда и т.д.). Маршрут очень удобный, интересный, вообщем все очень понравилось. Советую всем

Алексей проводит ещё 23 экскурсии

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Остров Корал: поездка на два дняОстров Корал: поездка на два дняОстров Корал: поездка на два дня
$88 за человека
13 часов
Понежиться на заповедных пляжах и рассмотреть с маской жизнь рифа
Это поездка — двухдневный релакс на острове Корал, ближайшем к Пхукету! Вы отдохнете на идеальном песчаном пляже, поплаваете на каноэ по прозрачной воде, понаблюдаете за стаями тропических рыбок и исследуете «жемчужину» острова — «морские тропические леса» из коралловых рифов.
Дайвинг на ПхукетеДайвинг на ПхукетеДайвинг на Пхукете
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8 часов
Погрузиться в подводный мир Таиланда с профессиональным инструктором
В окрестностях островов Рача вы овладеете азами погружений с помощью инструктора-дайвера, а затем изучите мир коралловых рифов и экзотических рыб. Также вас ждут подводная фотосессия и обед на корабле.
Дельфинарий на ПхукетеДельфинарий на ПхукетеДельфинарий на Пхукете
$27 за человека
3 часа
Посмотреть лучшее шоу на острове, удивиться цирковым пируэтам дельфинов и погладить морского котика
Это шоу — отличный шанс познакомиться с морскими циркачами: увидеть, как дельфины выпрыгивают из воды и ловят кольца, а морские котики «ходят» на хвосте! Для вас дрессировщики взлетят под купол и исполнят сложнейшие трюки. Вы станете зрителем и при желании поучаствуете в «хвостатом» представлении.
День на уединённом острове МайтонДень на уединённом острове МайтонДень на уединённом острове Майтон
$95 за человека
8 часов
Отдохнуть вдали от суеты Пхукета и толп туристов и представить, что райский пляж принадлежит вам
Что может быть прекраснее для релакс-дня, чем райский уголок, практически нетронутый цивилизацией? Закрытый остров Майтон порадует идеальными пейзажами и блаженной тишиной, в которой слышен только шелест волн. Вы сможете заняться снорклингом, подняться на смотровую площадку или просто отдохнуть, лёжа под пальмами. Уединённый остров — целиком в вашем распоряжении!
День на островах Ко Рок и Ко ХаДень на островах Ко Рок и Ко ХаДень на островах Ко Рок и Ко Ха
$112 за человека
10 часов
Нетуристические уютные пляжи, дикая природа Таиланда и захватывающий подводный мир
Острова Ко Рок и Ко Ха приятно поразят тишиной и уединенностью. Вы насладитесь дикой природной красотой Таиланда вдали от шумных туристов, познакомитесь с гигантскими варанами и погрузитесь в лазурные воды Андаманского моря. А после займетесь снорклингом среди нетронутых цивилизацией коралловых рифов и бесчисленных экзотических рыбок.

Обзорные экскурсии на Пхукете

Первое свидание с ПхукетомПервое свидание с ПхукетомПервое свидание с Пхукетом
$128 за экскурсию
5.5 часов
96 отзывов
Захватывающие панорамы и великолепные храмы на автомобильной экскурсии
Вы посетите все самые интересные и красивые места Пхукета: храмовый комплекс «Большой Будда», мыс Промтеп, смотровую площадку «Ветряк», гору обезьян и слоновью ферму. Я расскажу о местной жизни, основываясь на историях из уст тайцев и личном опыте, и развею многочисленные мифы о Таиланде. Вы влюбитесь в «страну улыбок» за один день и захотите вернуться в нее еще не раз!
Пхукет для новичковПхукет для новичковПхукет для новичков
$120 за экскурсию
6.5 часов
26 отзывов
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
Пхукет — место, в котором переплелись азиатская культура, колониальная архитектура, древние традиции и потрясающая природа. Я помогу вам составить свой личный образ острова. Мы охватим самые интересные и небанальные локации Пхукета, поговорим о тайском быте, разберемся в обычаях буддизма и насладимся яркими видами с панорамных точек.
Визитные карточки ПхукетаВизитные карточки ПхукетаВизитные карточки Пхукета
$120 за экскурсию
5 часов
12 отзывов
Обзорный автомобильный тур по острову: смотровые площадки, культовые храмы и тайский быт
Маршрут экскурсии родился после того, как я, объездив и исходив весь остров вдоль и поперек, выделил из всего многообразия те места, которые открывают Пхукет с самых живописных сторон. Вы побываете на четырех лучших смотровых площадках с видами на красивые пляжи, бухты, храмы и море. О буддизме и месте религии в жизни тайцев поговорим в двух главных храмовых комплексах Ват Чалонг и Большой Будда. А в красочном Пхукет Тауне я расскажу о традиционном быте и особом менталитете людей из «страны улыбок».
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день!Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день!Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день!
$190 за экскурсию
7.5 часов
21 отзыв
Дружеское авто-путешествие со знатоком, который поделится достоверной информацией и влюбит в Таиланд
Что тайцы думают о женской красоте, зачем скрывают настоящие имена и почему так не любят среду? Об этих и сотне других вопросов поговорим на экскурсии! Я также расскажу о главном храме Пхукета, отвезу к лучшим панорамам, открою секреты Старого города и накормлю деликатесами. А в конце «организую» вашу встречу с заходящим солнцем на самом краю острова.
С Пхукетом на «ты»!С Пхукетом на «ты»!С Пхукетом на «ты»!
$125 за экскурсию
5 часов
9 отзывов
Главные достопримечательности и тайные уголки острова на обзорной автомобильной экскурсии
Мы посетим места, куда мечтает попасть каждый, кто прилетел на Пхукет: Биг Будда, Пхукет Таун, таинственный буддийский храм и пляж с пролетающими над головой самолетами. Я расскажу интересные истории о жизни в Таиланде, поделюсь местными «паролями и явками» и сделаю все, чтобы этот день запомнился вам надолго!
Неизведанный Пхукет — обзорный мототурНеизведанный Пхукет — обзорный мототурНеизведанный Пхукет — обзорный мототур
скидка30%
$220
$154 за человека
5 часов
37 отзывов
Посетить недоступные аутентичные места острова и погрузиться в тайскую культуру
Экскурсия на мотобайке — пожалуй, лучший способ познакомиться с Пхукетом. За один день вы изучите главные объекты острова и проедете по удивительным нетуристическим местам: затерянным рыбацким деревушкам, диким джунглям и красивым безлюдным пляжам. Вы познакомитесь с бытом и традициями тайцев, попробуете вкуснейшие блюда местной кухни и откроете для себя незаезженные смотровые площадки с потрясающими видами на соседние острова, лагуны и бухты. Приготовьтесь увидеть настоящий Пхукет!

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