8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самое главное на Пхукете

Вы охватите все достопримечательности, без которых этот уголок Таиланда не был бы таким атмосферным и необычным! Вы увидите статую Большого Будды, ставшую символом острова, знаменитый буддийский храм Ват Чалонг и Старый город Пхукет. Здесь вы полюбуетесь удивительной архитектурой главных улиц, а я расскажу об истории этого места и объясню, как вышло, что в его облике сплелись португальские и китайские мотивы. Вы узнаете главное о прошлом Таиланда, основные принципы буддизма, а еще познакомитесь с местными религиозными традициями: торжествами, служениями и верованиями.

День в окружении моря

Обзорная экскурсия — это еще и возможность посетить за один день пять пляжей (Патонг, Ката, Карон, Най Харн, Равай), вдоволь полюбоваться морем и погулять по песку. Также мы посетим несколько смотровых площадок, откуда открывается завораживающий вид на остров и море. Я стану вашим проводником по самым фотогеничным местам побережья, а на мысе Промтеп, самой южной точке Пхукета, вы сделаете снимки, которые еще долго будут напоминать об отдыхе на тайском острове!

Погружение в местную экзотику

Одно из главных впечатлений от острова — его самобытность и тайский колорит. Вы покормите слоненка, понаблюдаете за дикими обезьянами, живущими около многих храмов, и прочувствуете флору и фауну Пхукета. А еще я проведу вас по рынку Банзан, полному овощей, фруктов и тайских диковинок, например, живых морепродуктов.

Программа А

09.00 — Сбор из отелей

10.00 Остановка на смотровой Карон, вид на три основных пляжа

10.45 Посещение смотровой Промтэп

11.45 Посещение храма БигБудда, фото со слоненком по дороге

13.00 Посещение храмового комплекса Чалонг

14.00 Осмотр Китайско-португальских домов в городе Пхукет

15.00 Остановка на рынке Банзан в районе Патонг

15.30 Возвращение в отель

Программа Б

12.00 — Сбор из отелей

13.30 Остановка на смотровой Карон, вид на три основных пляжа

14.15 Посещение храма Биг Будда, фото со слоненком по дороге

15.00 Посещение храмового комплекса Чалонг

15.45 Посещение фабрики орехов кешью

16.45 Осмотр Китайско-португальских домов в городе Пхукет

17.15 Остановка на смотровой Ранг Хил

18.00 Посещение Найт маркета (сб, вс) или Чилва маркета (вт,чт)

19.00 Возвращение в отель