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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|1 500 ฿
|Детский
|1 400 ฿
|Пенсионный
|1 400 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Откройте для себя волшебный мир плавания на острове Пхукет с нашим опытным тренером! Мы предлагаем индивидуальные занятия по плаванию как для детей, так и для взрослых, в уникальной и спокойной обстановке тропического рая. Наши занятия адаптированы под любой уровень подготовки: от начинающих до опытных пловцов. Наш профессиональный тренер обладает богатым опытом работы с разными возрастными группами и индивидуальными потребностями каждого ученика. Мы придаем особое внимание безопасности
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Очки
- Тренер
- Набор для плаванья
- Ласты
- Что не входит
- Напитки
- Дополнительные расходы
- Место начала и завершения?
- В вашем отеле или в нашем бассеине
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- С вами в ближайшее время свяжется тренер и вы можжете согласовать время для занятий. Занятие идет 1 час
- Возможно пролонгировать
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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