Описание

Откройте для себя волшебный мир плавания на острове Пхукет с нашим опытным тренером! Мы предлагаем индивидуальные занятия по плаванию как для детей, так и для взрослых, в уникальной и спокойной обстановке тропического рая. Наши занятия адаптированы под любой уровень подготовки: от начинающих до опытных пловцов. Наш профессиональный тренер обладает богатым опытом работы с разными возрастными группами и индивидуальными потребностями каждого ученика. Мы придаем особое внимание безопасности