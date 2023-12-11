Профессиональное обучение плаванью детей и взрослых индивидуально

Индивидуальная экскурсия на Пхукете
Профессиональное обучение плаванью детей и взрослых индивидуально
Профессиональное обучение плаванью детей и взрослых индивидуально
Профессиональное обучение плаванью детей и взрослых индивидуально
Профессиональное обучение плаванью детей и взрослых индивидуально
Профессиональное обучение плаванью детей и взрослых индивидуально
Ближайшие даты:
11
дек
12
дек
13
дек
14
дек
15
дек
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дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет1 500 ฿
Детский1 400 ฿
Пенсионный1 400 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Откройте для себя волшебный мир плавания на острове Пхукет с нашим опытным тренером! Мы предлагаем индивидуальные занятия по плаванию как для детей, так и для взрослых, в уникальной и спокойной обстановке тропического рая. Наши занятия адаптированы под любой уровень подготовки: от начинающих до опытных пловцов. Наш профессиональный тренер обладает богатым опытом работы с разными возрастными группами и индивидуальными потребностями каждого ученика. Мы придаем особое внимание безопасности

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Очки
  • Тренер
  • Набор для плаванья
  • Ласты
Что не входит
  • Напитки
  • Дополнительные расходы
Место начала и завершения?
В вашем отеле или в нашем бассеине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • С вами в ближайшее время свяжется тренер и вы можжете согласовать время для занятий. Занятие идет 1 час
  • Возможно пролонгировать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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