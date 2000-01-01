Артем проводит ещё 5 экскурсий

Маршрут будет составлен индивидуально с туристом при встрече, в основном мы будем кататься по красивым безлюдным дорогам Пхукета и соседней провинции, изредка останавливаясь у достопримечательностей 🏛️ для передыха.

Поездка будет скоростной, но никаких скоростей 200+, проездок на одном колесе и чего-то сверх экстремального, так как это представляет опасность для окружающих на Дорогах Общего Пользования.