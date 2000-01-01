Артем проводит ещё 5 экскурсий

Маршрут будет составлен индивидуально с туристом при встрече, в основном мы будем кататься по красивым безлюдным дорогам Пхукета и соседней провинции, изредка останавливаясь у достопримечательностей 🏛️ для передыха.
Поездка будет скоростной, но никаких скоростей 200+, проездок на одном колесе и чего-то сверх экстремального, так как это представляет опасность для окружающих на Дорогах Общего Пользования.
Что входит
аренда мотоцикла
бензин
шлем
услуги опытного водителя-гида
Что не входит
обеды и перекусы (от 50 до 150 за обед с человека)
Начало
🚩 ваш отель
Место завершения
🏁 ваш отель или по желанию туриста
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.