Артем проводит ещё 5 экскурсий

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Прогулка по Пхукету на спортивном мотоцикле

Артем
Артем – Гид из Пхукета
Если садиться пассажиром на мотоцикл, то только к опытному мотоциклисту! За 5 лет путешествий на разных мотоциклах я проехал более 100.

000 км, в моей копилке несколько самых опасных трасс в мире – Гималаи в Индии и Памирский тракт в Таджикистане.

К тому же в Таиланде я прожил больше трех лет, отлично знаю местные дороги и движение.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $175 за экскурсию

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Прогулка по Пхукету на спортивном мотоцикле
Прогулка по Пхукету на спортивном мотоцикле
Маршрут будет составлен индивидуально с туристом при встрече, в основном мы будем кататься по красивым безлюдным дорогам Пхукета и соседней провинции, изредка останавливаясь у достопримечательностей 🏛️ для передыха.
Поездка будет скоростной, но никаких скоростей 200+, проездок на одном колесе и чего-то сверх экстремального, так как это представляет опасность для окружающих на Дорогах Общего Пользования.
Что входит
  • аренда мотоцикла
  • бензин
  • шлем
  • услуги опытного водителя-гида
Что не входит
  • обеды и перекусы (от 50 до 150 за обед с человека)
Начало
🚩 ваш отель
Место завершения
🏁 ваш отель или по желанию туриста
Прогулка по Пхукету на спортивном мотоцикле
Прогулка по Пхукету на спортивном мотоцикле
Прогулка по Пхукету на спортивном мотоцикле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Артем
Артем
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