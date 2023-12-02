Провинция Краби

Индивидуальная экскурсия на Пхукете
Провинция Краби
Провинция Краби
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Описание

Проведите очень насыщенный и активный день в провинции Краби, о котором будете еще вспоминать долгие годы! Освежитесь в горячих источниках, осмотрите впечатляющий Ват Кео Кораварам (Белый храм) и самый знаменитый храм провинции "Пещера Тигра", а также доберемся до доисторической пещеры на лодке через мангровые заросли.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель или вила
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 28 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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