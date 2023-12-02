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Описание
Проведите очень насыщенный и активный день в провинции Краби, о котором будете еще вспоминать долгие годы! Освежитесь в горячих источниках, осмотрите впечатляющий Ват Кео Кораварам (Белый храм) и самый знаменитый храм провинции "Пещера Тигра", а также доберемся до доисторической пещеры на лодке через мангровые заросли.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель или вила
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 28 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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